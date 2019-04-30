Андрей Губин страдает от болезни, которую сам себе придумал

В 90-е годы Андрей Губин был безумно популярен. «Лиза, не исчезай... Лиза, не улетай», - мурлыкала себе под нос вся страна. А потом артист исчез с телеэкранов. 30 апреля «Мальчику-бродяге» исполнилось 45 лет. «КП» выяснила, куда пропал кумир 90-х.

«Не справился с популярностью»

Хотя у Губина было много хитов и запоминающаяся внешность, без помощи своего отчима, вице-президента Российской товарно-сырьевой биржи Виктора Губина, певец вряд ли стал бы звездой, считает промоутер Сергей Лавров.

- В лихие 90-е, чтобы песни и клипы звучали из каждого утюга, артистам приходилось заносить большие суммы на радио и телевидение. Бесплатно крутили только звезд уровня Ротару, Пугачевой, Киркорова. Остальным, в том числе и Губину, приходилось платить, - рассказывает Сергей Лавров.

В 90-е Андрей Губин был очень популярен. ФОТО: кадр из клипа

- Это было время поющих бандитских жен и детей бизнесменов, - подтверждает слова Лаврова телевизионный продюсер Алина Красная.

- Я работал с Губиным в 90-е годы, делал ему концерты по Уралу. Можно сказать, что с него началась моя карьера концертного промоутера, - продолжает Сергей Лавров. - С Андреем на гастроли всегда летала мама. Милая женщина, переживала за сына. Но сам Губин был странным. Это был пик его популярности, и певец разговаривал свысока, порой отвечал неадекватно и даже агрессивно. Мог за 10 минут до концерта вдруг брякнуть: «Попозже выйду, у меня настроение плохое!» А люди в зале ждали, когда час, когда больше...

Уже тогда были первые звоночки его дальнейшей болезни. Думаю, что он не смог справиться с бешеной популярностью, которая его настигла. На гастролях мы нанимали дополнительную охрану, потому что девочки переворачивали лимузин, на котором он перемещался по городу. Он собирал не просто полные залы, на него продавали стадионы! И Губин из скромного мальчика превратился в капризного, надменного человека.

Поклонницы готовы были следовать за певцом куда угодно. Хоть в баню! Фото: Влад БУРЫКИН/Архив «ЭГ»

«Отказался от миллионов»

Последнее выступление Губина, по словам его друзей, состоялось в 2005 году. Он спел новую песню «Мама-Мария», а потом внезапно отдал ее Жанне Фриске, с которой ему приписывали роман. Чуть позже он напишет Жанне персональный шлягер «Ла-ла-ла», ставший впоследствии ее главным хитом.

А потом их общение прекратится. Говорят, за Жанной начал ухаживать очередной бизнесмен. Губин, по слухам, сильно переживал.

- Они с Жанной были друзьями, но все видели, каким влюбленными глазами Андрей смотрел на Фриске. Если бы не он, вряд ли бы ее карьера после ухода из «Блестящих» сложилась бы так успешно, - считает телевизионный продюсер Алина Красная.

Постепенно Андрей потерял интерес к пению и сочинительству. Он пытался помогать выпускнику «Фабрики звезд» Майку Мироненко, но так и не закончил для него альбом.

- Нас познакомил Максим Фадеев, который и попросил Андрея написать несколько песен для меня. Губин настоял, чтобы мы записали песни в Германии у крутого саунд-продюсера - хотел найти новые звуки, новую музыку, - вспоминает Майк Мироненко. - Почему он вскоре перестал заниматься музыкой? Думаю, просто переживал, что время его песен прошло, нужны другие ритмы и мелодии... Ничего странного в поведении Губина я тогда не заметил.

Однако концертные промоутеры готовы возразить Мироненко. По словам Сергея Лаврова, Губин мог бы легко зарабатывать миллионы на корпоративах и гастролях, но упорно отказывается от любых предложений.

- Как-то я позвонил ему, позвал на гастроли, - говорит Лавров. - Андрей уставшим голосом ответил: «А что вы мне можете предложить?» Я говорю: «10 тысяч евро (по нынешнему курсу 721 325 рублей. - Ред.) за выступление». На что Губин говорит: «Нет и еще раз нет! Мне это неинтересно!» И отключил телефон. А его хотели многие. Если бы Губин вернулся, заказников у него было бы много. Вон «Иванушек», которые начинали с ним в одно и то же время, до сих пор кормит былая слава. Звезды прошлых лет отлично зарабатывают, колеся по стране в сборнике «Дискотека 90-х».

Но Губин после смерти родителей сторонится людей. Это что-то психическое.

Андрея Губина поклонники помнят вот таким. ФОТО: andreygubin.ru

«Болит лицо»

- Губин мне говорил, что у него постоянно болит лицо, и людям, которые с этим не сталкивались, его проблему не понять. Человек он, безусловно, со своими тараканами, - вспоминает свои встречи с Губиным телеведущий Леонид Закошанский. - Андрей сильно изменился. Никто не понимает, что с ним. Он сейчас занимается только своим здоровьем. И сильно потратился на врачей - наблюдался во многих клиниках, проходил различные обследования.

Однако, по словам друзей певца, медики так и не нашли у артиста каких-либо физических аномалий.

- Андрей серьезно занимается спортом, катается на велосипеде, много ходит, занимается дыхательной гимнастикой. Говорит, что спорт помогает заглушить боль, - говорит товарищ Губина музыкант и продюсер Тарас Ващинин.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что Губин выдумал свою болезнь.

- У Андрея серьезные проблемы с психикой. Ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Мы его водили по врачам, они ничего не нашли, - рассказал «КП» Андрей Разин. - Разговаривать с ним стало тяжело, он на всех нападает. Даже на меня тяжело реагирует, хотя он мой друг, я его всегда поддерживал. Губин не виноват, нельзя его осуждать, это несчастье. То, что случилось с ним, - трагедия. Андрей не употреблял наркотики, не делал пластику. Это сбой психики. Был жизнелюбом, красивым талантливым парнем, а сейчас ушел в себя, никого не хочет видеть.

Распродал автопарк

- У Губина было большое состояние, но, кроме столичной квартиры (за музыкантом числятся апартаменты на Ольховской улице), у него ничего не осталось, - говорит Сергей Лавров.

Друзья певца подтверждают: как только артист завязал с гастролями, он сразу распродал свой автопарк - два «Мерседеса» и Porsche Carrera. Сейчас Губин живет только на авторские отчисления.

- Если посмотреть плей-листы, он каждый день в эфире. Андрею, видимо, этого хватает, - говорит Тарас Ващинин. - Недавно я пытался уговорить Губина записать несколько песен. Уже была забронирована студия, но в последний момент Андрей внезапно уехал в Таиланд. Обещал вернуться оттуда с текстами для новых песен, - рассказал Ващинин.

Как стало известно «КП», певец уже покинул Таиланд и временно поселился у друзей в отеле на сочинском курорте Роза Хутор. Затем артист планирует переехать в отель «Разин», который построил в центре Сочи лидер группы «Ласковый май».

- Я его пригласил пожить в своей гостинице бесплатно, - признался «КП» Андрей Разин. - А пока он живет у знакомых, катается там на велосипеде, ни с кем не общается. Ему много денег для счастья не надо - он всегда селится у друзей.

На просторах Инстаграма появилось свежее фото Губина с поклонницей.

По словам девушки, артист был в хорошем настроении: «Приветливый, добродушный. Мило побеседовали и попили кофе».

- Путешествие и спорт - это единственные вещи, которые сейчас ему приносят радость, - объясняет друг певца Тарас Ващинин.

О ЛИЧНОМ

«Давно не показывает своих спутниц»

Как говорят знакомые певца, Губин все свои гонорары тратил на красивых женщин. Он никогда не был женат, а сейчас и вовсе разочаровался в женщинах и давно ни с кем не встречается.

- Раньше он меня знакомил со своими девушками. Они были красивыми - высокие, стройняшечки. Не сложилась у него личная жизнь, но он человек молодой, еще женится, - считает Тарас Ващишин. - Я не лезу к нему с такими вопросами. Это его личное дело.

5 хитов артиста

«Зима-холода»

«Девушки как звезды»

«Мальчик-бродяга»

«Ночь»

«Лиза»

Андрей Губин - Мальчик-бродяга (Утренняя почта 1994).Андрей Губин - Мальчик-бродяга (Утренняя почта 1994)

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