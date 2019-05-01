Народные рецепты из детства: Малиновое варенье и картофельный пар

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) в программе «Дежавю» (23.05 мск) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Мы тоже в детстве болели, и нам тоже выписывали рецепты врачи. Однако среди пилюль, порошков и микстур наши родители, бабушки и дедушки находили еще место и для народных рецептов. «КП» спросила у наших слушателей про такие процедуры, и вот какой список получился.

Дышим над кастрюлей

Картошка целиком (кто-то использовал только очистки) тщательно мылась, варилась, а после кастрюля снималась с плиты, ставилась перед вами и... Нужно было укрыться одеялом с головой и наклониться над кастрюлей как можно ниже, чтобы дышать паром. Почему-то родители считали, что наклоняемся мы не так низко, как хотелось бы, и все время пытались своей рукой опустить нашу голову чуть ли не в самую кастрюлю.

Мнение современных врачей: Не рекомендуется! Горячий пар может вызвать ожог слизистой горла, голосовых связок, спровоцировать бронхит. Нарушает отток слизи из носа и гайморовых пазух, вызывает отек.

Уксусные носки или носки с горчицей

Первые использовались для сбивания температуры, второй вариант - для лечения простуды, точнее, для согревания. У слушателей остались разные воспоминания от этих процедур: кто-то терпеть не мог это ощущение мокрых ног, которые к тому же пахли уксусом, а кому-то это нравилось.

Мнение современных врачей: Можно применять у детей, чтобы сбить высокую температуру. Пользоваться только 6% или 9% уксусом и разбавлять его водой 1:1. В уксусных носках лежать не более 15 минут! Носки с горчицей - скорее отвлекающая процедура. В остром периоде противопоказана. И важно помнить, что горчица - сильный аллерген.

Сладкие ягоды и жженый сахар

Это было самое вкусное в болезни. Малина хранилась в баночке, которая, как правило, в обычные дни не открывалась, а ждала именно таких случаев. Пили горячий чай с вареньем, закутавшись в одеяло. Иногда малина выдавалась в качестве поощрения после принятия особо мерзкой на вкус микстуры. А жженый сахар якобы помогал бороться с бронхитом. Правда, готовили его не так часто, как хотелось.

Мнение современных врачей: Чай с малиной - хорошее средство для снижения температуры, особенно у взрослых. У детей надо применять острожно: может вызвать обезвоживание. В малине много салициловой кислоты, и ее отвары стимулируют потоотделение. Но при серьезных заболеваниях и температуре 39 С и выше только малиной не обойтись.

Жженый сахар хорошо помогает при кашле и поддерживает ослабший организм. Молекулы сахара выводят мокроту и смягчают горло. Но злоупотреблять не стоит - портятся зубы.

Алоэ как компресс

Это чудесное растение стояло, похоже, в каждом доме. Слушатели рассказывали случаи, когда алоэ применялось и при ранках, и при воспалении глаз. Но самым популярным было использование во время ушных болезней - при отитах и воспалениях.

Мнение современных врачей: Алоэ и правда содержит большое количество полезных веществ, обладает противовоспалительным и бактерицидным эффектом. Компрессы из алоэ накладывают при ранах, воспалении глаз, боли в ушах и др.

Парение ног с горчицей

И снова горчичный порошок, и снова простуда. Тазик, горячая вода, порошок и твои ноги - вот и весь рецепт. Всегда казалось, что вода вот только-только закончила кипеть! Было такое чувство, что еще немного, и ноги сварятся...

Мнение современных врачей: Не рекомендуется парить ноги в горячей воде, да еще и с горчицей. Это чревато ожогами, особенно у маленьких детей. Кроме того, горчица и вода улучшают кровообращение ног, но никак не влияют на горло или легкие.

Парить ноги в горячей воде при простуде не рекомендуется! Но наши мамы и бабушки этого не знали...Фото: Иван ПРОХОРОВ

Чайная заварка и вареное яйцо

Эти ингредиенты хорошо известны тем, кто страдал ячменями. Направленность процедур проста для понимания - это обычный компресс для века, чтобы этот злосчастный ячмень уже скорее бы прорвался.

Мнение современных врачей: Ни в коем случае! Ячмень на глазу - это воспаление волосяного мешка ресницы. Его нельзя греть горячим яйцом. Это будет способствовать распространению инфекции и только ухудшит состояние. А вот промыть глаза чаем можно. В чае содержится танин. Он обладает бактерицидными и дубильными свойствами.

Сода плюс соль плюс йод

У каждой семьи были свои смеси для полоскания горла во время ангины. У кого-то просто сода. У кого-то соль с йодом, что давало согревающий эффект. Другие предпочитали растворять таблетки фурацилина. В памяти осталась лишь та самая кружка, наполненная этой смесью, и голос мамы: «Полоскай хорошенько, чтобы всю гадость оттуда выполоскать».

Мнение современных врачей: Рекомендуется. Соль и сода обладают бактерицидными свойствами, поэтому широко используются для полосканий горла. Можно использовать и раствор йода. Но более эффективна местная обработка гланд раствором Люголя (это 5% водный раствор йода).

Горчичники и банки

«Снимай скорее, горю!» - кричали некоторые, которых горчичники припекали особенно сильно, и казалось, что еще немного, и эти лечебные прямоугольники будут снимать с тебя вместе с кусками кожи.

Банки, наоборот, утяжеляли тебя так, что невозможно было повернуться. Причем почему-то - именно лежа под банками - хотелось кашлять, но приходилось сдерживать себя, чтобы от твоего кашля банки не отлепились от спины. Зато какое облегчение было, когда с тебя их снимали!

Мнение современных врачей: Эффективность банок и горчичников сомнительна, так как они раздражают кожу и могут вызывать аллергические реакции (горчичники). За рубежом эти методы не применяются.

ЧТО ЕЩЕ

Не забудем подорожник!

Чем еще облегчали жизнь при разных болезнях

- Обтирание водкой или спиртом - температура, простудные заболевания.

- Молоко с медом (маслом, минералкой) и черная редька с медом - лечение кашля.

- Подорожник - раны, ссадины, ушибы.

Мнение современных врачей:

- Растирания спиртом и уксусом детям противопоказаны. Поскольку спирт и уксус всасываются через кожу и могут вызвать отравление организма ребенка.

- Когда вы пьете теплое молоко с медом, вы создаете питательную среду болезнетворным бактериям, и они еще больше размножатся.

- В подорожнике (лат. Plantago psyllium) содержится большое количество противовоспалительных веществ. И простой лист подорожника можно приложить к ране или укусу. Главное, чтобы лист был чистым.