Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook написал о том, что во Львове на одну из свадебных церемоний гости пришли в нацистской форме.

- Свадьба во Львове. Молодожены с гостями в нацистской форме, - подчеркнул в посте Долинский.

На опубликованном фото видно, что молодожены позируют с гостями на фоне кафедрального собора Святого Юра, у памятника митрополиту греко-католической церкви Андрею Шептицкому. Известно, что он сотрудничал с немецкими захватчиками во время Второй мировой войны.

При этом в комментариях к посту Долинского подчеркнули, что данное фото ранее было размещено на странице Facebook местного националиста Василия Бичко, которого не раз видели в городе с символикой Третьего рейха.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинских школьников учат доблести на примере нацистов. В гимназии Киева прошел «Урок мужества», посвященный героям СС «Галичина».