"На Лободу подали в суд": что не так с претензиями организаторов гастролей звезды в Европе

Последнее время в Сети начались нападки на певицу Светлану Лободу и ее продюсера Нателлу Крапивину. Люди, которые организовывали выступления украинской певицы, начали жаловаться и рассказывать, как сложно им работать с Лободой. Мол, завышенные требования и полный непрофессионализм. Потом и вовсе появилось новость, что немецкое агентство Berin Iglesias Art подает в суд на артистку, чтобы через суд Германии взыскать с нее деньги с формулировкой «за причинение вреда деловой репутации» и компенсировать финансовые потери, полученные во время концертов тура, прошедшего в Европе с 31 марта по 5 апреля.

Организаторы концертов говорят, что артистка и ее команда регулярно нарушали тайминг, из-за чего им приходилось переплачивать за аренду залов и средства передвижения певицы. Все это в целом выглядит сомнительно - Лобода большой профессионал и вряд ли позволит себе постоянно срывать собственные гастроли, лишая себя заработка. И плюс одномоментное появление волны недовольных прокатчиков (параллельно с этим разворачивается история с эстонскими организаторами, которые, как сообщила Светлана, не оплатили ее недавние концерты в странах Балтии) вызывает некие сомнения и заставляют задумываться о том, что все эти разборки не просто так появились.

Команда певицы хранит молчание, но вчера Нателла опубликовала пост - цитату из Киплинга, который многие приняли за реакцию на иск: «Нет на свете языка более ядовитого и колкого, чем тот, каким говорит народ джунглей, желая оскорбить и высказать презрение. подумав немного, вы и сами поймете, отчего это так...»

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Мы решили узнать мнение человека, который отработал с Лободой и ее продюсером не один тур в 2017-2018-м году. Игорь Ковалев, который «возил» многих звезд по России и Европе (сейчас он делал промо-тур Лазарева перед «Евровидением») рассказал о своей работе со Светланой:

- Я действительно сделал за эти два года большую часть концертов этой артистки на территории России. Из своего опыта могу сказать, что Светлана и ее продюсер - творческие, амбициозные личности. Перфекционистки. Это отражается в их стремлении донести до слушателя максимально качественный материал, заинтересовать и продолжать удерживать внимание аудитории. Что касается взаимоотношений по поводу менеджерских историй. Шоу-бизнес это не простая вещь. И работа в этой индустрии требует определенной выдержки, закалки, компромиссов и так далее.

Конечно, у нас возникали различные вопросы, но с Нателлой мы все решали в рабочем порядке. Если у меня были проблемные моменты или вопрос, я звонил или писал ей, и мы договаривались, и наоборот. Мы связывались, спорили, иногда может быть жарко. Но все вопросы в итоге утрясали. У меня нет к ней никаких претензий.

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Нателла - человек, успешный в нескольких видах бизнеса. Такой человек настроен на коммуникацию, иначе этой успешности бы в таком количестве проектов не было. Она действительно решала многие ситуации, естественным образом возникавшие в процессе работы, хотя вообще могла в них не вовлекаться. В остальных случаях со мной она вела себя как человек, на которого можно положиться, как нормальный бизнес-партнер. Поэтому я могу сказать, что даже если проблемы с продюсером (менеджментом, артистом) возникают, то надо их садиться, обсуждать и говорить. Не бояться спорить, предлагать свое. И я категорически против выяснения рабочих отношений в публичном поле. Если был негативный опыт, то зачем же его повторять? Если не нравится, то вы сами принимаете риски и ответственность. У меня, как у прокатчика, вопросов к Лободе или Крапивной не осталось.

Резюмируя сказанное Ковалевым, можно предположить, что в этой истории действительно имеет место человеческий фактор. Нет большого секрета в том, что организаторы, занимаясь своим делом, на нем зарабатывают. Устроить концерт крупного артиста это не просто купить ему билеты на самолет и забронировать гостиницу. Это круглосуточная забота и удовлетворение прописанных в райдере нужд. И чем больше артист, тем сложнее у него шоу, и, соответственно, больше задач. В любом случае решать их, конечно, лучше перед выступлением артиста, а не постфактум, в СМИ.

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