Спойлер огорченного фаната "Игры престолов"

В этой колонке я изрядно наспойлерю и не побоюсь этого, потому что меня очень разочаровала третья серия заключительного сезона «Игр престолов». Приходится признавать, что литературовед Евгений Жаринов был прав. Верный фанат «Игр», Жаринов поначалу изо всех утюгов агитировал смотреть "Игры престолов", сравнивая Мартина с Бальзаком и выражая всяческое восхищение. Но профессорских сил хватило только до «Красной свадьбы», после чего Жаринов смотреть "Игры" бросил, агитировать за них перестал и объявил, что дальше будет только хуже и только "Санта-Барбара".

Надежда на то, что профессор ошибется - оставались. Все-таки куча потраченных денег, все-таки привлеченный снова Мартин, выразивший респект создателям финала.

Но наука в лице Жаринова в очередной раз восторжествовала. Эпическая битва Винтерфелла с мертвецами, к которой готовились все семь сезонов - вылилась в пшик.

Прежде всего, мало что удалось увидеть: на экране было темно, как в «Рассказе служанки», поэтому о происходящем можно было только догадываться по звукам. Очевидно, что создатели «Игр» забыли все свои великие уловки и вся серия грубо и банально просуществовала на трюке «Бог из машины», когда все плохо, но в последний момент из ниоткуда возникает спаситель и все становится хорошо.

Пароксизмы досады вызвали военные сцены. Это вам ни разу не «Война и мир», а стратеги из Сансы, Сноу и Дейнерис оказались хуже, чем из меня балерун. Первое, что удивило - почему против армии мертвецов сразу выставили не пехоту, а кавалерию дотракийцев (видимо, вдохновлялись провальным опытом маршала Будённого с кавалерией против танков).

Много надежд фанатов возлагалось на авиацию, но драконы, полетевшие на подмогу, выступили вяло, поскольку потерялась из-за плохих метеоусловий.

(Кстати, мы так и не узнали, кто сильнее:один мертвый дракон или два живых, и чем отличается синее мертвое пламя от красного живого пламени).

Пока драконы кружились в метели, отжигать пришлось невесть откуда появившейся красной ведьме Мелисандре.

Мелисандра подожгла секиры дотракийцам, чтобы им было не страшно в темноте.

Схватка дотракийцев с мертвецами напоминала процесс задувания свечей на именинном тортике. Следом выдвинулись кастраты в кожаных обрезках. У них дела пошли чуть лучше, их убили за четыре секунды. Оставшиеся в живых кастраты ретировались, а Мелисандре-зажигалке пришлось разводить кострище перед стенами Винтерфелла, чтобы прикрыть отступление.

Оставшееся время нам показывают как героически гибнут разнообразные герои. Причем, смерть их до боли напоминает тысячу виденных нами фильмов. Пуще всех впечатлила юная Лианна Мормонт, повторившая хрестоматийную физиономию царя Леонида из "Трехсот спартанцев" и поразившая одноглазого великана на манер Одиссея.

Видя, что дело плохо, Санса, отличающаяся умом и сообразительностью, уводит друзей в крипту. В этом месте все сразу поняли, что имела в виду Арья, когда говорила, что Санса умнее всех, кого она знает: действительно, нет ничего лучше, чем спрятаться на кладбище во время восстания мертвецов. В крипте Санса вовсю любезничает с Тирионом, намекая на некое мыло в четвертой серии.

Главное разочарование серии связано с Браном. Все восемь серий трёхглазый ворон выполнял функцию чеховского ружья, которое ничего не делает, но все знают, что оно должно выстрелить. Оригинальный приём режиссеров в том, что ружьё продолжает висеть, вернее, сидеть в коляске и не выстреливает никогда. Бран с умным видом закатив глаза, всю серию поджидает короля ночи в Богороще. Король и впрямь приходит и уже готов погрузить свои по-пушкински наманикюренные пальцы в тело Брана, но возникшая из темноты Арья убивает короля в последнюю минуту. Так, что мы теперь никогда не узнаем, зачем им был нужен Бран и каково это: готовиться к войне восемь серий, чтобы быть глупо убитым девочкой с иглой и - главное - где белые ходоки успели сделать маникюр, педикюр и кератиновое выпрямление волос.

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