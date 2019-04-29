Что нужно знать о третьей серии 8 сезона "Игры Престолов"

Мы пишем полный рекап только что вышедшего эпизода "Игры престолов". Рекап - это подробный пересказ с некоторой долей аналитики. Если вы не смотрели серию и не хотите испортить первое впечатление, то лучше оставьте чтение на потом.

БИТВА. НАЧАЛО

И грянул гром...

Белые Ходоки и Объединенная армия Семи Королевств стоят друг перед другом, готовые победить или умереть. Хотя разве могут умереть мертвые?

Накануне боя к защитникам выходит невесть откуда взявшаяся Мелиссандра и зажигает мечи дотракийцев. Конница ринулась в темноту, и это была первая напрасная жертва. Огненные мечи затухали один за другим, как будто в городе происходило веерное отключение электроэнергии. Огоньков становилось все меньше, пока тьма окончательно не заглотила свет. Тут перед пехотой Безупречных пронеслись в ужасе несколько чудом спасшихся. И Джорах Мормонт.

Арья наблюдает за началом битвы сверху и, почуяв неладное, дает Сансе острый нож и отправляет в крипту. Там ее встречают Тирион, Варис, а также другие женщины и дети.

Серый ЧервьФото: кадр из фильма

Пехота бросается в бой, а сверху мертвяков поливают огнем два дракона с Дейенерис и Джоном в качестве наездников. Однако это им, видимо, вскоре надоедает, и претенденты на Железный трон вместе улетают посмотреть, а что там еще есть интересного, кроме самой битвы. Из интересного - у опушки леса стоят Король Ночи и его генералы. Джон решает, что неплохо бы их поджарить, но у Ходоков есть режим суперзаморозки Super Freeze. Они включают его, и драконы моментально становятся бесполезны, словно угодив в дикую снежную бурю. Драконы теперь не могут поджечь ров, и на сцене снова появляется Мелиссандра, уже зарекомендовавшая себя поджигательница. Мертвяки остановлены, но ненадолго.

Вообще надо сказать о жуткой несогласованности в действиях Объединенной армии и в полном отсутствии координации и многозадачности.

Если работает конница, до драконы ждут; когда жгут драконы, все остальные стоят и смотрят; когда мертвецы вдруг остановились и их надо жечь, все опять стоят и смотрят, что будет дальше.

А дальше очевидное. Король Ночи приказывает зомбакам ринуться в горящий ров и затушить его своими телами. Оголтелые мертвые, хрипя, врываются в Винтерфелл.

Первым умирает Эддисон, спасая рядового Сэма Тарли ценой собственной жизни. Окупится ли сия жертва в будущем - пока неизвестно. Бриенна отважно машет мечом возле Джейме, тоже пару раз прикрывая его от надоедливой мертвечины.

Бриенна и Джейме отбиваются от мертвецовФото: кадр из фильма

ПАДЕНИЕ ВИНТЕРФЕЛЛА

В это время наверху завязался настоящий воздушный бой - вылетел голубоглазый красавец Визерион и ну поливать своих собратьев. Горите вы, говорит, синим пламенем.

Мертвецы врываются в Винтерфелл. Вун Вун, великан, как все помнят, павший в битве в Суровом Доме, заметно погулубел глазом после последней встречи, и теперь косил защитников Винтерфелла пачками. Люди в панике разбегались от него. Все, кроме крошки Лианны Мормонт. Она, не испугавшись, выскочила перед ним как черт из табакерки. И тут же была смята огромной ручищей как надоедливый жук. Но когда исполин поднял ее, чтобы сунуть себе в страшную пасть, отважная девочка выпрямилась и вонзила маленький меч из драконьего стекла прямо в глаз Вун Вуну.

Люди, между тем, гибнут один за другим. Арья в отчаянии забегает в крепость и там пытается спастись от нескольких преследующих ее мертвецов. Когда они уже почти догоняют ее, появляются Пес и Берик. Берика убивают, а Пес, как будто осознавший, что все тлен и драться смысла особого нет, берет девочку и уходит с ней в темноту.

Мелиссандра сообщает Арье, что не время смиратьФото: кадр из фильма

В одной из комнат они встречают Мелиссандру. Между женщинами происходит небольшой разговор, в котором Красная Жрица говорит, что время смерти еще не пришло, а ее пророчество сбылось, но не до конца - Арья действительно погасила много глаз, карих, зеленых, но в пророчестве говорилось и про голубые. Так что вперед!

В воздушном бою Джону удается скинуть Короля Ночи с дракона на землю. Правда, в результате, Сноу и сам падает и оказывается в гуще битвы.

Король Ночи оживляет защитников ВинтерфеллаФото: кадр из фильма

ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС

Король Ночи дозором осматривает побоище и видит, что ряды его мертвецов тоже весьма поредели. А тут еще неугомонный мальчишка бежит на него с мечом. Предводитель Ходоков поднимает руки, и начинается зомби-апокалипсис, которому бы позавидовали создатели "Ходячих мертвецов". Оживают дотракийцы, безупречные, все защитники Винтерфелла переходят на темную сторону, озаряя темноту светящимися голубыми глазами.

В этом апокалипсисе принимают участие и совсем незваные гости. Видимо, действие приказа Короля Ночи распространяется на какую-то область, а уже кто в нее попал, сам виноват. В крипте оживают мертвецы, похороненные там за все время ее существования. Гробницы трещат, женщины плачут, дети Варис и Тирион глядят на происходящее с печалью в грустных красивых очах.

Становится совсем очевидно, что Винтерфел пал. Под грустную музыку зомби добивают оставшихся.

Дейенерис, решившая сделать передышку и приземлившаяся на драконе, очень быстро жалеет о своем решении. Ожившие с помощью копий быстро облепляют рептилию, и дракону становится некогда думать о своей госпоже, он с невероятным усилием взмывает вверх. Все похоже на огромный муравейник, в который угодил человек - человек пытается отбиваться, но муравьи все бегут и бегут вверх, по трупам своих собратьев, и вот уже очертания человека смутно угадываются в муравьиной массе, растворяясь совсем.

Дени и ДжорахФото: кадр из фильма

Брошенная драконом, Дейенерис хватает меч и пытается отбиться от Ходоков. На помощь приходит верный Мормонт, но и он не в силах справится с бесконечной армией. Любимый вассал и воздыхатель получает одну смертельную рану за другой.

Теон отбивает Брана.Фото: кадр из фильма

В БОГОРОЩЕ

В Богороще Теон остается один защищать Брана. Все остальные давно мертвы. В это время появляется Король Ночи и Ходоки. Бран благодарит Теона за службу, и его тут же убивает голубоглазый предводитель. Король Ночи не спеша подходит к Брану и вытаскивает меч, чтобы прикончить и его. В это время откуда то сверху с оглушительным воплем сваливается Арья и вонзает кинжал из драконьего стекла в ледяное пузо. Король Ночи мигом рассыпается, как хрустальная фигурка, а за ним погибает и вся его армия.

Мелиссандра выходит на снег, седеет и умирает.

Третья серия получилась по-настоящему и динамичной, и драматичной. Надо признать, это именно та Битва, которую все ждали. Четвертый эпизод выйдет 6 мая.