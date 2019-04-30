Светлана Ходченкова: Ни одна женщина не может устоять перед голосом Зеленского

В фильме молодого актера и режиссера Александра Молочникова, снятом на мобильный телефон, Светлана подвергает себя «перезагрузке». Отбросив на время все повадки звезды, ее героиня, которая носит с актрисой одно имя, отправляется вместе с героем Молочникова автостопом по Америке, ночует не в 5-звездочных отелях, а в палатке под открытым небом и добирается таким образом до Гранд Каньона. Открывшиеся виды кружат голову, как и осознание новых перспектив.

Героиня, которая носит с актрисой одно имя, отправляется вместе с героем Молочникова автостопом по Америке

«Психануть и направить себя по другой траектории»

- Мы встречались в последний раз на Венецианском фестивале, где вы представляли «Шпион, выйди вон!». Что произошло с тех пор?

- Я решила попробовать себя в качестве продюсера. Запустила свой проект, «У нее другое имя». Я там и главная героиня, и продюсер. Это женская история, и снимаем мы ее в женской компании. Хотя по жанру это остросюжетная драма. Сюжет пока раскрыть не могу. Это дебют режиссера Веты Гераськиной. Я сразу поняла, что лучше нее никто не снимет эту историю, ведь она работала над ней два года. В какой-то момент я вошла в тот период творчества, когда поняла, что что-то начало стопориться. Когда все как-то законсервировалось, когда я уже привыкла к тому, что все привычно, нормально. Захотелось движения. Качественного рывка вперед. Так и возникли эти новые для меня проекты.

В фильме молодого актера и режиссера Александра Молочникова, снятом на мобильный телефон, Светлана подвергает себя «перезагрузке»Фото: кадр из фильма

- Когда вы это поняли?

- Незадолго до того, как решила поехать с Сашей Молочниковым на съемку его эпопеи в Америке. Бывают такие люди, которым проще сказать «да», нежели объяснять, почему «нет». Мне проще было согласиться! Но в итоге все сложилось, и я ни грамма не жалею об этой авантюре. Когда хочется психануть и направить себя по какой-то совсем другой траектории, лучше такой поездки ничего не придумаешь.

svetlana_khodchenkova Мы выпускаем наше маленькое кино о любви, дружбе и спонтанности Сбежавшие в Аризону! До сих пор не понимаю, что это было, не верю, что была там...Спасибо, Молочников, что втянул меня в это безумство! Жизнь поделилась на до и после...

- Я поздравляю вас с этим маленьким фильмом. В You-Tube сейчас можно увидеть вещи лучше многих из тех, что делаются для большого экрана. Например, клип Сергея Шнурова, в котором вы тоже снялись.

- Хорошо, что уже нет такого разделения. Клип сняла замечательный режиссер Анна Пармас, и это абсолютное кино - с хорошим сценарием, с хорошими партнерами. Этот клип и короткометражка Саши Молочникова даже чем-то рифмуются - неудивительно, что он использовал эту песню, «Ты просто космос, Стас».

Открывшиеся виды кружат голову, как и осознание новых перспективФото: кадр из фильма

Без намека на макияж

- Благодаря этому клипу и фильму Молочникова мы поняли, что вы умеете смеяться над собой.

- Я так рада, что зритель увидел меня такой! Как ни странно, во мне никто этого не видел. Но это так круто – отпустить себя! Многие зрители, которым мы показывали это кино, говорили: «Обычно ты на экране такая холодная… Почему мы тебя такой раньше не видели?» Только ради этого нужно было соглашаться на эти съемки. Я снималась в комедиях, но всегда появлялась в них сильно накрашенной, с прической, в костюме. А тут нет даже намека на макияж!

- Как это вам далось?

- С трудом. Я долго протестовала против этого. Просила переснимать какие-то сцены, делать дубли, выставлять свет. Светом в данном случае был фонарик от телефона. Потом смирилась и с этим. Я так рада, что благодаря Интернету люди увидят эту работу. Может быть, кто-то из них подумает, что можно не бояться быть самим собой, не бояться выйти из зоны комфорта, сделать то, что ты реально хочешь. Какой-то философ сказал, что одно из самых больших заблуждений состоит в том, что человек думает, что рожден быть счастливым. А может быть, ты рожден не ради результата, а ради процесса? Ведь иногда процесс поиска счастья бывает гораздо интереснее, чем сам момент счастья. Не говоря уже о том, что длиннее.

- Бойтесь ваших желаний. Если они исполнятся, не факт, что вы этого хотели.

- Во-первых, да. А во-вторых, исполнятся – и все. Нужно что-то новое желать. Я поняла эту важную вещь – нельзя все время двигаться от цели до цели, ведь именно процесс движения ты будешь вспоминать всю оставшуюся жизнь.

- Вы снимались в комедиях вместе с нынешним президентом Украины Зеленским.

- Да, но тогда он был артистом Владимиром Зеленским. Никто не знал, что он будет президентом. Могу сказать о нем только самое лучшее. Столько фильмов, сколько у меня было с Владимиром Зеленским, у меня не было ни с одним партнером. «Любовь в большом городе» - три картины. «Наполеон и Жозефина». «Ржевский против Наполеона». «Служебный роман. Наше время». И еще была история, где я снялась в каком-то эпизоде, и там тоже снимался Владимир. Он - человек с нереальным чувством юмора, безумно харизматичный, и с таким потрясающим голосом! Мне кажется, ни одна женщина не может устоять перед таким голосом. И как человек он замечательный. Очень легко и интересно с ним разговаривать и работать. Я желаю ему огромных успехов на новом поприще и скорейшего выздоровления его стране.

Ходченкова играла девушку Зеленского и в двух частях фильма «Любовь в большом городе», и в ремейке «Служебного романа»...Фото: кадр из фильма

«Съемки в зарубежных проектах - не самоцель»

- Вы хорошо знали и Станислава Говорухина.

- Я его знала исключительно как умнейшего человека, как режиссера, который привел меня в кино, который мне многое в этом смысле показал, рассказал, многому научил. Я горжусь тем, что начинала именно в его фильмах. Он меня открыл. Самый первый фильм в моей фильмографии был «Благословите женщину». Я играла и в последнем его фильме, «Конец прекрасной эпохи».

- Помню его слова, что пройдет время, и к этим его фильмам будет другое отношение. На днях я случайно пересмотрел «Конец прекрасной эпохи». И у меня, не самого большого поклонника его поздних фильмов, другое к нему отношение.

- Наверное, наша реальность как-то совпала с той, которую показал Станислав Сергеевич в этом фильме по книге Довлатова. И само название как-то пришлось вовремя. Я рада, что многие его фильмы живут. Забавно, что я сразу после этой картины снялась у Леши Германа в фильме «Довлатов». И когда получала за эту роль «Золотого орла», сказала со сцены: «Если еще есть желающие пригласить меня в фильм по Довлатову, то вот она я - свободная актриса!».

- Есть категория артистов, которые ждут своей роли и не снимаются в проходных фильмах, не играют маленьких ролей. А есть те, кто снимается очень много и не всегда в лучших фильмах. Вы явно из вторых.

- Ты работаешь артистом. Ты не можешь отвечать полностью за проект, в котором снимаешься. Ты отвечаешь только за свою работу. Мне нравится пробовать разное. Да, я не тот человек, который сидит и ждет своей роли. Да и время давно не то, чтобы сидеть и ждать у моря погоды.

- Одно время вы активно снимались в Голливуде, в Англии - «Люди Икс», «Шпион, выйди вон». Что сейчас на этом фронте?

- Предложения и сейчас есть. Но как-то так случилось, что то, что предлагали там, было неинтересно, а то, что предлагали здесь, было интересно. И я отказывала. У меня здесь есть интересные проекты.

- Работа за рубежом перестала быть заоблачным счастьем?

- Не в этом дело! Если будут интересные предложения, я обязательно снова туда отправлюсь.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ

Первыми премьеру фильма смогут увидеть читатели "Комсомолки". Смотрите картину в прямом эфире 30 апреля 17.30 мск на сайте kp.ru

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