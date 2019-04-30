«Якай дольше»: Пугачева в шутливой форме призналась в любви к Киркорову

Ещё до встречи со своей единственной женой Аллой Пугачевой Филипп Киркоров был популярным артистом. К тому времени он уже выпустил свои хиты «Атлантида», «Мне мама тихо говорила», «Ты-ты-ты» и многие другие. В браке с Пугачевой артист прожил более 10 лет. В 2005 году они оформили развод, но до сих пор дружат семьями.

- К сожалению, Алле, этой великолепной женщине, я не уделял столько внимания, сколько она действительно достойна, - вспоминал в интервью «КП» Филипп Киркоров. - Это наложило отпечаток и на отношения, и на семью. Артистическая профессия жестока - все время чем-то жертвуешь.

Так в свое время поступил мой отец. Талантливейший певец все бросил ради моего воспитания. Он пожертвовал своей карьерой!

Я, к сожалению, не смог принести себя в жертву семейной идиллии, быть внимательным супругом... Видимо, я сам виноват в этом разводе. Это, собственно, и заставило пересмотреть наши с Аллой отношения, которые сейчас дружеские, родственные. Алла навсегда останется единственной женщиной, которую я любил, люблю и буду любить всегда.

Конечно же, Алла Борисовна не могла не поздравить своего близкого друга и бывшего мужа, но, как всегда, сделала это в шутливой форме, припомнив Филиппу его прошлое супершоу под дерзким названием «Я».

alla_orfey С днём Рождения,дружище!!! Будь здоров,счастлив и Я кай как можно дольше

- С днём Рождения, дружище!-обратилась к имениннику Пугачева - Будь здоров, счастлив и «Я»кай как можно дольше.

Подписчики Пугачевой отметили, что так поздравить бывшего супруга может только женщина, которая очень сильно его любила, но до сих пор хранит обиду.

- Алле можно все, только ей одной, - философски говорит о подколках своей бывшей жены в своих интервью Филипп Киркоров.

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