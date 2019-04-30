Фэн-шуй на мая 2019 года: благоприятные и неблагоприятные даты

1 мая, среда

Постарайтесь обойтись сейчас без судьбоносных проектов. Лучше приберегите энергию на будущее. Вскоре она вам очень пригодится!

А пока что займитесь здоровьем: начинайте профилактические курсы массажа, проходите обследование. Оперативные вмешательства только срочного толка.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

2 мая, четверг

Этот день тоже лучше посвятить отдыху и приятным, в первую очередь для себя, делами. Сделайте что-то, чтобы поднять себе настроение. Помните: счастливы вы — счастливы и окружающие.

Часы удач: с 14.00 до 18.00.

3 мая, пятница

Сейчас повезет во всем, что связанно с наведением порядка. Это касается самых разных областей. Можно заняться кадровыми перестановками или же просто сделать генеральную уборку в жилище.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

4 мая, суббота

Противоречивый день. Если что-то задумали важное, лучше сделайте это в первую половину суток.

Послеобеденное время же посвятите самообразованию, прогулкам, физическим нагрузками.

Алкоголь и переедание сегодня крайне не желательны.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

5 мая, воскресенье

Несмотря на то, что этот день не очень удачен для большинства дел, с деньгами все сегодня будет складываться благоприятно.

Следует сделать проверку всех своих финансовых активов. Посмотрите, не стоит ли изменить условия вкладов или поменять телефонные тарифы? Хорошо планировать семейный бюджет.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

6 мая, понедельник

Хороший день для активных действий. Особенно благоприятно сейчас начинать большие дела, которые будут длиться не один день — проекты, рассчитанные на месяцы или годы. Приветствуются свадьбы и помолвки.

Хорошо также отправляться в путешествия или же в командировки.

Часы удачи: с 11.00 до 18.00.

7 мая, вторник

«Праздник непунктуальных людей». Дела, начатые сейчас, скорее всего, не будут завершены вовремя. На пути возникнет множество препон. Займитесь подведением итогов, анализом своих ошибок и побед. А уж потом действуйте, вооружившись этой информацией.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

8 мая, среда

Только быстрые дела, результат которых вы будете видеть тут же!

Не стоит затеваться с глобальными проектами, а также совершать большие покупки. Следите за знаками, которые посылает мироздание и слушайте свою интуицию. Она сейчас на высоте.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

9 мая, четверг

День активных действий - энергия сейчас почти в зените. Так что не дайте ей пропасть. Бездействие и лень — противопоказаны.

Отличный период для романтических знакомств и создания семьи.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

10 мая, пятница

В этот день стоит приниматься за те дела, которые нацелены на приобретение богатства, прирост чего-либо, карьерное повышение. А вот для рутины время неподходящее. Она засосет, словно трясина. И на то, чтобы выбраться из этого сплина уйдет немало времени.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

11 мая, суббота

Сейчас разбираемся со своими доходами и расходами. Хорошо делать вклады, «заначки» и покупать ценные бумаги.

Кроме того, в этот день можно восстановить утраченные или пошатнувшиеся отношения.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

12 мая, воскресенье

Удачный, активный день. Самые сложные дела сейчас будут по плечу. Можно решать конфликты, можно приступать к тому, что еще вчера вам казалось неподъемным.

Отличный день и для общения с близкими.

Часы удачи: с 9.00 до 17.00.

13 мая, понедельник

Понедельник — день тяжелый. Забываем про важное, потому как все равно удача будет отворачиваться от нас весь день. Более-менее спокойным выдастся утро.

Часы удачи: с 7.00 до 9.00.

14 мая, вторник

Есть дела, требующие максимального сосредоточения, внимания, логики — сейчас для них самое время.

Хорошо писать отчеты, составлять детальные планы и планировать будущее.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

15 мая, среда

Сегодня будет страстное желание сделать что-то большое и полезное. Но увы, поддержки в делах фэн-шуй не сулит.

Куда как благоразумнее будет заняться привычными делами, тем, что вы способны делать буквально с закрытыми глазами.

Часы удачи: с 17.00 до 19.00.

16 мая, четверг

Один из самых удачных дней месяца. Беритесь за глобальные и судьбоносные проекты. Также можно сделать крупные приобретения. Особенно хорош день для покупки недвижимости и смены места жительства и места работы.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

17 мая, пятница

О, как внезапно кончилась удача… Ошибки вероятные на пустом месте, так что важные проекты придется переделывать. День продуктивнее будет посвятить отдыху и расслаблению.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

18 мая, суббота

Не игнорируйте помощь, играйте в команде и постарайтесь не вступать в конфликты — это главные рекомендации дня.

Он не подходит для переезда и работы на земле.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

19 мая, воскресенье

Довольно нейтральный день, но некоторые ограничения он все-таки имеет. Не стоит сейчас затеваться с переездом и романтическими хлопотами-свиданиями. День не подходит для предложения руки и сердца, а также для выяснения отношений.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.

20 мая, понедельник

День под знаком разрушения. Созидать сегодня вряд ли у вас получится. А поэтому выберите себе подходящее занятие: разрывайте отношения, выбрасывайте ненужное, начинайте самую разрушительно-грязную часть ремонта.

Лучше сегодня свести общение к минимуму. Что-то значимое (но не судьбоносное) постарайтесь сделать в первой половине дня.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

21 мая, вторник

День подготовки. Для активных действий его не используйте. Посвятите время семье, детям. А еще — наведению уютна в квартире.

Не подходит день для перемены мест: смены работы или путешествий.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

22 мая, среда

В целом неплохой день. Особенно подходит для тех, кто решит сделать масштабные покупки, касающиеся дома, дачи.

Подходящий момент для помолвок или подачи заявлений в загс.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

23 мая, четверг

Сегодня можно наладить пошатнувшиеся отношения или же вывести на новый уровень те, что вас не слишком устраивают. Идеальный момент, дабы расставить все точки над i и договориться о дальнейшем сотрудничестве, дружбе.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

24 мая, пятница

Очень хороший день абсолютно для всех начинаний. Он не несет ограничений ни в каких занятиях. Так что смело беритесь за самые смелые дела, назначайте важные встречи. И главное: не упустите свой шанс на удачу. Сейчас важно не уйти на отдых, а завершить неделю ударным трудом.

Часы удачи: с 10.00 до 8.00.

25 мая, суббота

Удачный день для публичных мероприятий: выступлений, собраний, концертов. Хорошо в этот день заключать договора и подписывать важные бумаги. А вот для поездок лучше предпочесть другой день.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

26 мая, воскресенье

Тот самый день, когда лучшее что вы можете делать — это ничего не делать. Ибо сейчас задуманное, скорее всего, пойдет не так. Ошибки вероятны буквально на пустом месте. Если и удастся сделать какие-то дела, то сил на них будет потрачено несоизмеримо больше, нежели требовалось.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

27 мая, понедельник

Неплохой день. Однако сейчас стоит особенно тщательно избегать ссор и споров. Все это будет забирать слишком много энергии и на другие, позитивные дела ни сил, ни желания не останется.

Часы удачи: с 14.00 до 17.00.

28 мая, вторник

Не лучший день. Попробуйте свести к минимуму деловую активность. Кроме того, важно не отступать от правил, законов. Проверьте: все ли «хвосты» подчищены. Возможно, именно они не дают двигаться дальше.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

29 мая, среда

«Как потопаешь, так и полопаешь» - просто-таки девиз дня! Беремся за сложные дела, план на день пишем мелким убористым почерком.

А вот от переездов лучше отказаться.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

30 мая, четверг

Хороший день, с позитивной энергией и движением вперед. Благоприятно приниматься за дела, которые ведут вверх по карьерной лестнице. А также совершать крупные покупки.

Часы удачи: с 12.00 до 20.00.

31 мая, пятница

Последний день месяца выдастся не самым удачным. Не нужно форсировать события и пытаться преодолеть препоны, внезапно возникшие на пути. Буквально завтра они рассосутся сами собой.

Если какие-то дела не даются, не стоит бороться с ветряными мельницами. Время все расставит на свои места.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.