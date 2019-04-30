Фэн-шуй на мая 2019 года: благоприятные и неблагоприятные даты
1 мая, среда
Постарайтесь обойтись сейчас без судьбоносных проектов. Лучше приберегите энергию на будущее. Вскоре она вам очень пригодится!
А пока что займитесь здоровьем: начинайте профилактические курсы массажа, проходите обследование. Оперативные вмешательства только срочного толка.
Часы удачи: с 8.00 до 14.00.
2 мая, четверг
Этот день тоже лучше посвятить отдыху и приятным, в первую очередь для себя, делами. Сделайте что-то, чтобы поднять себе настроение. Помните: счастливы вы — счастливы и окружающие.
Часы удач: с 14.00 до 18.00.
3 мая, пятница
Сейчас повезет во всем, что связанно с наведением порядка. Это касается самых разных областей. Можно заняться кадровыми перестановками или же просто сделать генеральную уборку в жилище.
Часы удачи: с 9.00 до 13.00.
4 мая, суббота
Противоречивый день. Если что-то задумали важное, лучше сделайте это в первую половину суток.
Послеобеденное время же посвятите самообразованию, прогулкам, физическим нагрузками.
Алкоголь и переедание сегодня крайне не желательны.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
5 мая, воскресенье
Несмотря на то, что этот день не очень удачен для большинства дел, с деньгами все сегодня будет складываться благоприятно.
Следует сделать проверку всех своих финансовых активов. Посмотрите, не стоит ли изменить условия вкладов или поменять телефонные тарифы? Хорошо планировать семейный бюджет.
Часы удачи: с 13.00 до 18.00.
6 мая, понедельник
Хороший день для активных действий. Особенно благоприятно сейчас начинать большие дела, которые будут длиться не один день — проекты, рассчитанные на месяцы или годы. Приветствуются свадьбы и помолвки.
Хорошо также отправляться в путешествия или же в командировки.
Часы удачи: с 11.00 до 18.00.
7 мая, вторник
«Праздник непунктуальных людей». Дела, начатые сейчас, скорее всего, не будут завершены вовремя. На пути возникнет множество препон. Займитесь подведением итогов, анализом своих ошибок и побед. А уж потом действуйте, вооружившись этой информацией.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
8 мая, среда
Только быстрые дела, результат которых вы будете видеть тут же!
Не стоит затеваться с глобальными проектами, а также совершать большие покупки. Следите за знаками, которые посылает мироздание и слушайте свою интуицию. Она сейчас на высоте.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
9 мая, четверг
День активных действий - энергия сейчас почти в зените. Так что не дайте ей пропасть. Бездействие и лень — противопоказаны.
Отличный период для романтических знакомств и создания семьи.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
10 мая, пятница
В этот день стоит приниматься за те дела, которые нацелены на приобретение богатства, прирост чего-либо, карьерное повышение. А вот для рутины время неподходящее. Она засосет, словно трясина. И на то, чтобы выбраться из этого сплина уйдет немало времени.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
11 мая, суббота
Сейчас разбираемся со своими доходами и расходами. Хорошо делать вклады, «заначки» и покупать ценные бумаги.
Кроме того, в этот день можно восстановить утраченные или пошатнувшиеся отношения.
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
12 мая, воскресенье
Удачный, активный день. Самые сложные дела сейчас будут по плечу. Можно решать конфликты, можно приступать к тому, что еще вчера вам казалось неподъемным.
Отличный день и для общения с близкими.
Часы удачи: с 9.00 до 17.00.
13 мая, понедельник
Понедельник — день тяжелый. Забываем про важное, потому как все равно удача будет отворачиваться от нас весь день. Более-менее спокойным выдастся утро.
Часы удачи: с 7.00 до 9.00.
14 мая, вторник
Есть дела, требующие максимального сосредоточения, внимания, логики — сейчас для них самое время.
Хорошо писать отчеты, составлять детальные планы и планировать будущее.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
15 мая, среда
Сегодня будет страстное желание сделать что-то большое и полезное. Но увы, поддержки в делах фэн-шуй не сулит.
Куда как благоразумнее будет заняться привычными делами, тем, что вы способны делать буквально с закрытыми глазами.
Часы удачи: с 17.00 до 19.00.
16 мая, четверг
Один из самых удачных дней месяца. Беритесь за глобальные и судьбоносные проекты. Также можно сделать крупные приобретения. Особенно хорош день для покупки недвижимости и смены места жительства и места работы.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
17 мая, пятница
О, как внезапно кончилась удача… Ошибки вероятные на пустом месте, так что важные проекты придется переделывать. День продуктивнее будет посвятить отдыху и расслаблению.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
18 мая, суббота
Не игнорируйте помощь, играйте в команде и постарайтесь не вступать в конфликты — это главные рекомендации дня.
Он не подходит для переезда и работы на земле.
Часы удачи: с 9.00 до 13.00.
19 мая, воскресенье
Довольно нейтральный день, но некоторые ограничения он все-таки имеет. Не стоит сейчас затеваться с переездом и романтическими хлопотами-свиданиями. День не подходит для предложения руки и сердца, а также для выяснения отношений.
Часы удачи: с 8.00 до 16.00.
20 мая, понедельник
День под знаком разрушения. Созидать сегодня вряд ли у вас получится. А поэтому выберите себе подходящее занятие: разрывайте отношения, выбрасывайте ненужное, начинайте самую разрушительно-грязную часть ремонта.
Лучше сегодня свести общение к минимуму. Что-то значимое (но не судьбоносное) постарайтесь сделать в первой половине дня.
Часы удачи: с 10.00 до 13.00.
21 мая, вторник
День подготовки. Для активных действий его не используйте. Посвятите время семье, детям. А еще — наведению уютна в квартире.
Не подходит день для перемены мест: смены работы или путешествий.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
22 мая, среда
В целом неплохой день. Особенно подходит для тех, кто решит сделать масштабные покупки, касающиеся дома, дачи.
Подходящий момент для помолвок или подачи заявлений в загс.
Часы удачи: с 15.00 до 18.00.
23 мая, четверг
Сегодня можно наладить пошатнувшиеся отношения или же вывести на новый уровень те, что вас не слишком устраивают. Идеальный момент, дабы расставить все точки над i и договориться о дальнейшем сотрудничестве, дружбе.
Часы удачи: с 13.00 до 17.00.
24 мая, пятница
Очень хороший день абсолютно для всех начинаний. Он не несет ограничений ни в каких занятиях. Так что смело беритесь за самые смелые дела, назначайте важные встречи. И главное: не упустите свой шанс на удачу. Сейчас важно не уйти на отдых, а завершить неделю ударным трудом.
Часы удачи: с 10.00 до 8.00.
25 мая, суббота
Удачный день для публичных мероприятий: выступлений, собраний, концертов. Хорошо в этот день заключать договора и подписывать важные бумаги. А вот для поездок лучше предпочесть другой день.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
26 мая, воскресенье
Тот самый день, когда лучшее что вы можете делать — это ничего не делать. Ибо сейчас задуманное, скорее всего, пойдет не так. Ошибки вероятны буквально на пустом месте. Если и удастся сделать какие-то дела, то сил на них будет потрачено несоизмеримо больше, нежели требовалось.
Часы удачи: с 10.00 до 12.00.
27 мая, понедельник
Неплохой день. Однако сейчас стоит особенно тщательно избегать ссор и споров. Все это будет забирать слишком много энергии и на другие, позитивные дела ни сил, ни желания не останется.
Часы удачи: с 14.00 до 17.00.
28 мая, вторник
Не лучший день. Попробуйте свести к минимуму деловую активность. Кроме того, важно не отступать от правил, законов. Проверьте: все ли «хвосты» подчищены. Возможно, именно они не дают двигаться дальше.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
29 мая, среда
«Как потопаешь, так и полопаешь» - просто-таки девиз дня! Беремся за сложные дела, план на день пишем мелким убористым почерком.
А вот от переездов лучше отказаться.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.
30 мая, четверг
Хороший день, с позитивной энергией и движением вперед. Благоприятно приниматься за дела, которые ведут вверх по карьерной лестнице. А также совершать крупные покупки.
Часы удачи: с 12.00 до 20.00.
31 мая, пятница
Последний день месяца выдастся не самым удачным. Не нужно форсировать события и пытаться преодолеть препоны, внезапно возникшие на пути. Буквально завтра они рассосутся сами собой.
Если какие-то дела не даются, не стоит бороться с ветряными мельницами. Время все расставит на свои места.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
ИСТОЧНИК KP.RU