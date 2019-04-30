Вандалу, который пытался уничтожить в Третьяковке картину Репина, дали 2,5 года колонии

В Замоскворецком суде сегодня вынесли приговор по самому громкому «вандальному» делу последних лет. 38-летний Игорь Подпорин, который пытался уничтожить картину классика Илья Репина, отправлен в колонию.

Напомним, все произошло чуть меньше года назад, в мае 2018-го. Подпорин приехал в Москву из небольшой деревни в Воронежской области, где ухаживал за старенькими родителями. Купил билет в Третьяковскую галерею. Походил, посмотрел. В буфете выпил компоту и съел салат. Через несколько минут он подошел к картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (которую в народе чаще называют «Иван Грозный убивает своего сына»), схватил столбик ограждения и с размаху засадил по полотну. Картина была под стеклом. Оно разбилось и порезало 130-летнее полотно в нескольких местах. Подпорина скрутили. Когда привезли в суд на первый арест, мужчина заявил журналистам, что делал все сознательно. И даже выпимши в тот момент не был.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/653253" frameborder="0"></iframe> Повреждения картины Репина крупным планом.Третьяковка показала повреждения картины «Иван Грозный и сын его Иван» после нападения вандала.Стоимость первого этапа реставрации полотна может составить 10 миллионов рублей!

- Картина - ложь. Не убивал Иван Грозный своего сына. Это исторический факт. Иван Грозный - святой. А этот Репин так его оболгал!

Игорь Подпорин признался, что он православный. И историю любит. В последнее время много читал. Поэтому решил, мол, вот таким радикальным способом восстановить справедливость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/652939" frameborder="0"></iframe> Задержан вандал, повредивший картину в Третьяковке.

Позже стало известно, что в Узбекистане, откуда семья Подпориных переехала в начале 2000-х, мужчина по молодости получил условку за пьяную драку. Но сейчас он действительно не пьет. Они как лет десять назад с братом зашились, так все - ни капли!

Подпорина судили по статье «Повреждение объектов культурного наследия». Максимальное наказание по ней - до 6 лет. Но с учетом того, что в России вандал никогда не привлекался и характеристики у него хорошие, срок скостили. Прокурор просил для Игоря Подпорина 3 года колонии.

Сегодня судья Замоскворецкого суда объявил приговор: 2 с половиной года колонии общего режима. С учетом того, что мужчину уже почти год провел в СИЗО, а впереди почти наверняка апелляция, этап и все такое, сразу после доставки в колонию он может подавать на условно-досрочное освобождение.

Сама картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» до сих пор находится на реставрации. В суде озвучивали результаты экспертизы: восстановление классической работы Репина обойдется в 30 миллионов рублей. Эти расходы взял на себя Сбербанк. Также эксперты сообщили стоимость картины до повреждения: 1 миллиард 44 миллиона рублей.

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