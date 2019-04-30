Покупка семян превратилась в лотерею: на садоводческих выставках в Москве процветает обман

А ведь когда-то я тоже был огородником. Сажал огурцы, полол клубнику, травил колорадских жуков. Пускай не по собственной воле, но было. И я помню ту радость, когда из земли вдруг показывались первые всходы. И ни разу не было такого, чтобы вместо капусты выросли помидоры, а вместо укропа шпинат. С цветами - то же самое.

Однако в Москве, как выяснилось, такое возможно. Покупка семян на садоводческих выставках превратилась в лотерею, в которой продавец всегда остаётся с выигрышем.

Время посева сейчас как раз в разгаре. И садоводы запасаются семенами.

СЕЛЕКЦИЯ НЕ ДРЕМЛЕТ

Чтобы не сойти с ума от всех этих бегоний, фуксий, лилий и крокусов, я обратился за помощью к агроному Михаилу Воробьеву. Он в этом деле не одну гортензию разоблачил.

По его словам, продавцы цветочных и овощных культур к каждой выставке хорошо готовятся. Многие даже имеют профильное образование. Жаль только, знания используют во вред.

Мы выбрали выставку «Фазенда», которая проходила недавно в парке «Сокольники». Прилавки в павильоне - с яркими узорчатыми рисунками - напоминали конфетные обертки.

«Орхидея хабенария лучевая, растущая в Подмосковье». На фото, действительно орхидея и, действительно, хабенария лучевая. НО! Это тропическая орхидея, в Подмосковье она, конечно же, не растет. Ее естественный цвет только белый. Изображения окрашены в фотошФото: Павел КЛОКОВ

А каких только названий нет. Яблоня «Валюта», лилия «Голубой ангел», роза «Горячий шоколад», астра «Сулико»...

Споры тоже исключительно о высоком. Я, например, слышал, как одна покупательница в ярости прошипела:

- Анютины глазки сажают в марте!..

Ее спутница не стала рисковать и промолчала.

- Ох, какая прелесть! - воскликнул Михаил Воробьев, зацепившись взглядом за очередную картинку. - Это же глориоза. Комнатное растение.

Я тоже изобразил радость, однако заметил, что на упаковке написано «лилия ампельная «Айсберг».

- А они перекрасили глориозу с помощью фотошопа...

- У нас все по цветовой гамме, - подскочила продавщица.

Мы открыли интернет и посмотрели, как выглядит глориоза. Один в один.

«Кринум». По мнению продавцов, кринум выглядит так. На самом деле, на фото - шпрекелия. Настоящий кринум выглядит менее экзотично.Фото: Павел КЛОКОВ

- А вот ещё, - сказал Михаил. - Выдаёте цветок за кринум, хотя это совершенно другое растение семейства орхидных.

Чтобы как-то поддержать беседу, я вежливо поинтересовался у девушки, не стыдно ли ей.

Ответ был певуч и незатейлив:

- Я вас умоляю.

Другая женщина торгует кардиокринумом. Как объяснил Воробьев, это совершенно уникальное растение, занесённое в Красную книгу. Мечта любого садовода. Название переводится как «сердцевидная лилия». Два метра высотой. Нежные душистые цветки. И стоят на выставке всего 150 рублей за луковицу.

«Камелия». На фото – отнюдь не камелия, а обычная штамбовая роза (ну то, что она перекрашена в голубой цвет – это уже мелочь и безобидная шалость)Фото: Павел КЛОКОВ

- Краснокнижное? - округлила глаза продавщица.

- Так что повышайте цену, - пошутил я.

Надеюсь, она не восприняла эти слова всерьёз.

Практически в каждой точке мы обнаружили какое-то несоответствие. А, проще говоря, обман.

Один мужик насыпал в коробку клубней и написал, что это орхидея «Хабинария радиата».

- Но у неё клубни совсем другие, - поправляя очки, возразил агроном.

И услышал в ответ пламенную речь о том, что селекция не дремлет и что это особый кустовой вид. Визиточку дать отказался. Сказал, что кончились.

Это чтобы потом было не с кого спросить, - шепнул Михаил. - Пойдёмте дальше.

«Лук фейерверк». На фото - лук исполинский. Окраска его соцветий зеленой не бывает - только белая и различные оттенки фиолетовогоФото: Павел КЛОКОВ

КАМЕЛИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЭЛЕГАНТНУЮ РОЗУ

Вот ещё несколько типичных случаев обмана (все они были зафиксированы на выставке «Фазенда»).

- «Орхидея хабенария лучевая, растущая в Подмосковье». Но она не может у нас расти, потому что это тропическая орхидея. К тому же она имеет только белый цвет, а втюхивают и розовую, и голубую. Чтобы покупали побольше. Ну и клубни никакой не орхидеи, а дешевого растения лиатрис.

- «Лилейное дерево». Классика обмана. Фотки гуляют по всевозможным выставкам уже много лет. Изображение - элементарный коллаж, сделанный в фотошопе. Один и тот же цветок многократно скопирован и смонтирован в «крону». Кроме того, вместо луковиц лилий (пусть даже обычных дешевых сортов) - впариваются луковицы комнатного (тропического) растения кринум. В первую же зиму они погибнут.

Лилия «Голубой ангел». На самом деле, голубых лилий не бывает. На фото - перекрашенная в фотошопе лилия сорта МариэттаФото: Павел КЛОКОВ

- «Кринум». По мнению продавцов, выглядит так. На самом деле, на фото - шпрекелия. Настоящий кринум не такой экзотичный.

- «Камелия». А на фото обычная штамбовая роза (ну то, что она перекрашена в голубой цвет - это уже мелочь и безобидная шалость).

- Утверждения, что «камелия очень похожа на розу - растет кустом, цветки махровые, поэтому и поставили такое фото» - критики не выдерживает, - считает агроном Михаил Воробьев. - «Запорожец» тоже похож на «Мерседес» - те же четыре колеса, один руль и бензиновый двигатель. Но при этом цена разная. Напрягает и сам посадочный материал. Камелия - растение вечнозеленое (поэтому и не растет в Подмосковье), а на прилавке - тоненькие веточки без листьев, похожие на кустики обычной черники.

- Гладиолус «Бабочка». Продают луковицы настоящих гладиолусов, но на фото - коллаж из листьев и цветков тропической орхидеи ванды.

- «Лук фейерверк». На общем фоне выглядит как мелкая шалость. На фото - лук исполинский с зеленым цветком. Но окраска его соцветий зеленой не бывает - только белая и различные оттенки фиолетового.

- «Голубой ангел». На самом деле, лилий такого цвета не бывает. На фото - перекрашенная в фотошопе лилия сорта «Мариэтта».

Кардиокринум. Мечта любого цветовода. Лилия 2 м высотой. Огромные душистые цветки. Дальневосточное растение, занесенное в Красную книгуФото: Павел КЛОКОВ

КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ

- Да, к сожалению, случаи обмана иногда имеют место быть, - рассказала «КП» менеджер выставки «Фазенда» Ирина Яковлева. - И мы не можем за всем уследить. Хотя у нас есть свои агрономы-эксперты, которые ходят по рядам и осматривают продукцию (мы это дело стараемся доверять профессионалам, потому что дорожим репутацией). Если они находят какую-то подделку, то немедленно просят убрать. У организаторов есть такое право. Сами продавцы в основном одни и те же. Недавно, например, такая же выставка была на ВДНХ. И как только она закрылась, садоводы перекочевали сюда - в «Сокольники». Тут как-то пришла одна женщина и сказала, что ей на ВДНХ продали не тот цветок. Она проконсультировалась с агрономами и те подтвердили несоответствие. В результате, ей здесь, в «Сокольниках», все поменяли. Причём тот же самый продавец, у которого она покупала. Каких-то проверок со стороны «Россельхознадзора» я не припомню, потому что такие выставки идут всего по пять-шесть дней.

ЭТО БИЗНЕС-АНАРХИЯ

- Для того, чтобы удержаться на этом рынке, предприниматели вынуждены обманывать, иначе они прогорят, - рассказал «КП» председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», экс-депутат Госдумы РФ Андрей Туманов. - Я знаю несколько фирм, которые пытаются работать в этой сфере честно. И у них дела все хуже и хуже. Потому что у конкурентов гораздо шире ассортимент. Одна картинка краше другой. Мошенники пользуются безнаказанностью. Ко мне много раз обращались обманутые покупатели. Я им говорил, давайте напишем исковое заявление в суд. В ответ сразу «ой, нет, не надо, из-за пятиста рублей связываться, ходить на заседания». Если бы квартиру отжали, тогда ещё ладно. А тут деньги невеликие. Но вы поймите - в итоге они складываются в огромные суммы. И обогащают жуликов. Выход вижу только один - как можно больше информировать население. Ведь это же не так сложно, проверить, что ты покупаешь. Тем более сейчас - в эпоху интернета и технологий. Если мы сами перестанем покупать подделку, она исчезнет с прилавков. Хотя нечестные продавцы, как ни крути, останутся. Был случай, когда одна фирма закупила 20 кг гибрида огурца. Бумаги оформлены. Все разрешения есть. Но продала эта же фирма не 20, а 400 кг. То есть 380 кг товара просто разбодяжили.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ЛЕВЫЕ ЦВЕТОЧКИ

- Напомню, что покупатель по закону вправе требовать от продавца показать свидетельство, которое подтверждает сортовую принадлежность, происхождение партии семян, а также их качество, - рассказал «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Если документа нет или сроки его действия истекли, лучше отказаться от покупки. За нарушения в области семеноводства предусмотрена административная ответственность. Штраф на граждан - в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.