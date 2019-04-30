Дмитрий Медведев призвал наказать виновных за прокачку некачественной нефти

Во вторник в Ереване премьер Дмитрий Медведев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Обсуждали новые возможности для интеграции и перспективы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- У нас остается немало препятствий для свободного движения товаров, капитала и рабочей силы. Причем, эти препятствия есть во всех экономиках. Нет такого, что какая-то экономика (ЕАЭС, - Ред.) стерильна, а другие экономики смотрят с завистью, - заявил на заседании Дмитрий Медведев. - Мы работаем по «дорожной карте», однако ее выполнение идет не очень быстрыми темпами, и это сказывается на предпринимательской активности.

Медведев призвал коллег по ЕАЭС ускорить согласование остающихся технических регламентов безопасности продуктов питания и обеспечить строгий контроль за их выполнением.

- У нас действуют 47 технических регламентов. Это наше с вами общее достижение. В стадии разработки еще 12 регламентов. В наших общих интересах, чтобы на наш рынок поступала качественная продукция, которая соответствует и общим стандартам безопасности потребителей, - отметил премьер.

Один из вопросов, который обсуждали на заседании, - это введенные год назад Россией ограничения на поставки молока из Белоруссии. Россельхознадзор заявил, что часть белорусской «молочки» не соответсвует ветеринарным требованиям.

- Сегодня было конструктивное обсуждение. Мы договорились, что будем стремиться (в ЕАЭС, - Ред.) уходить от секторальных санкций и блокировок касательно отраслей в целом, и будем работать по каждому предприятию в отдельности, - пояснил Медведев журналистам после окончания заседания.

При этом он уточнил, что ограничения на поставку молока и молочной продукции сохранятся, пока не будут сняты ветеринарные вопросы.

Журналисты также поинтересовались, обсуждалось ли на переговорах с премьером Белоруссии Сергеем Румасом загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба». По данным «Гомельтранснефть Дружба», общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши составил около 5 миллионов тонн. Россия заявила, что загрязнение нефти было умышленным, и возбудила по этому факту уголовное дело. А Белоруссия во вторник полностью прекратила прием российской нефти - до того момента, пока из трубопровода не будет вытеснено некачественное сырье.

- С «грязной» нефтью надо разбираться. Это плохой инцидент, который надо самым тщательным образом расследовать, - сказал Медведев.

Он заявил, что виновные лица, а также, возможно, и целые компании должны быть привлечены к ответственности. Говоря о наказании, Медведев отметил, что ответственность может быть как административной, так и уголовной.

- Нормальная нефть скоро начнет поступать в Белоруссию.

Надеюсь, этот инцидент будет разрешен, - заявил Медведев.

Журналисты также поинтересовались у Медведева, остаются ли в силе предложения России по прямым поставкам газа Украине, которые были озвучены накануне президентских выборов в незалежной. Речь шла о том, что в случае восстановления прямых поставок российского газа на Украину цена для украинского потребителя снизится на четверть.

- Мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать. Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины (представителями оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, - Ред.), они, естественно, остаются в силе и применимы к новому украинскому руководству. Было бы желание, - заявил Медведев.