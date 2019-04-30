В Госдуму внесли проект закона о наказании чиновников за оскорбление граждан

В ответ на принятие закона о наказании за оскорбление государственных символов, общества и институтов власти в Российской Федерации в социальных сетях развернулась целая кампания с вопросом, а когда за оскорбления народа и граждан станут по закону отвечать сами представители власти. И вот – первый лед тронулся, господа присяжные заседатели, как говаривал некогда один не самый глупый человек, хоть и литературный персонаж.

В Государственную Думу РФ депутатом от ЛДПР Александром Старовойтовым внесен законопроект о наказании чиновников и иных должностных лиц в Росси за оскорбления граждан. В настоящее время законопроект под названием «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительной ответственности должностных лиц, лиц занимающих государственные должности Российской Федерации или государственные должности субъекта Российской Федерации, а ровно главы органа местного самоуправления» зарегистрирован в базе данных и направлен Председателю Госдумы.

Что побудило депутата Госдумы на написание проекта? Он этого не скрывает, когда пишет в Пояснительной записке: «Едкие высказывания чиновников, направленные на унижение чести и достоинства населения, свидетельствуют о явном неуважении к народу, который согласно Конституции Российской Федерации, является носителем суверенитета и единственным источником власти».

И перечисляет конкретные случаи: «Так, 6 марта 2019 г. депутат Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасан Набиев, бывший генеральный директор «Газпром трансгаз Волгоград» на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей в России, получают исключительно «тунеядцы и алкаши», поскольку «эти люди сами виноваты в своем материальном положении».

А в «В 2016 г. заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов в неприличной форме интерпретировал фамилию журналистки «Новой газеты» Александры Гармажаповой».

Все в том же марте 2019-го «глава одного из подразделений «Роскосмоса» Станислав Жарков в ходе дискуссии в социальной сети «Facebook», где обсуждалось переселение жителей «хрущёвок», оскорбил их, обозвав «скотобазой», которая «бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орёт по ночам».

Признаемся честно, это лишь малая часть «подвигов» отечественного чиновного и прочего ответственного люда, которые, по мнению парламентария являются «примерами пренебрежения должностными лицами служебной дисциплины, нарушений ими своих должностных обязанностей, так как именно на представителей власти возлагается обязанность осуществлять защиту прав и законных интересов граждан»..

Что предлагает автор проекта? Наказывать оскорбление, совершенное должностным лицом в отношении другого лица «штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев».

А в случае совершения такого акта публично или с использованием СМИ, наказание должно быть увеличено – штраф «в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишение свободы на срок до одного года».

Но это для «простых смертных» чиновников. А вот для тех, кто занимает государственную должность РФ или Субъекта Федерации, а равно и для главы местного самоуправления даже первый случай грозит более тяжелыми последствиями, «штрафом в размере от двух миллионов до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет». А на срок от 3-х до 5-ти лет сможет, в случае принятия закона, лишиться свободы любое должностное лицо, если оскорбления будут сопровождаться «применением насилия или угрозой его применения» или «причинением тяжких последствий».

При этом, как пишет депутат Старовойтов, сама по себе личность оскорбленного не важна: «Объективная сторона выражается в действиях, содержащих отрицательную обобщенную оценку личности потерпевшего в неприличной форме и унижающих его честь и достоинство. Для наличия состава преступления не имеет значения, соответствовала или нет действительности отрицательная оценка личности потерпевшего. Важно лишь, что эта оценка была дана в неприличной форме» Важно восстановление социальной справедливости.

Не знаю, кому как, а лично мне сильно сомнительно, что наши депутаты отважатся принять такой законопроект и проголосуют за него. Скорее всего, он ляжет под сукно и будет там «похоронен» если не навсегда, то на очень долгое время.