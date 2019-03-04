Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой»

Все только остыли после истории с топ-менеджером «Росгеологии» Русланом Горрингом, который в прямом эфире в Интернете рассказывал, как летает в люксовых самолетах и соблазняет подчиненных. На его же грабли наступил крупный чиновник из «Роскосмоса» Станислав Жарков. Он сцепился в споре о московской реновации с блогерами в соцсетях, в ходе "батла" раскочегарился и перешел к оскорблениям.

- Неплохо, конечно, жаль только контингент из хрущевок за...т все за пару лет, - возмутился чиновник.

И тут у народа взыграла классовая ненависть.

- Ты где родился, ариец? - уколол чиновника блогер Сергей Маслов.

- Что, подгорело? Ты такая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу? - сорвался Жарков.

Соцсети чиновника потонули в ответных оскорблениях. По Жаркову россияне проехались ленинским броневичком. И мужчине пришлось извиняться за неосторожно брошенные слова.

- Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации «Роскосмос». Мои высказывания были сделаны сгоряча - я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить, - написал Жарков, а после стер скандальные комментарии.

Но одними извинениями тут не отделаешься. В «Роскосмосе» пообещали разобраться со своим горе-сотрудником.

- «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведёт анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания, - сказали в госкорпорации журналистам.

Но что это за напасть такая? Наши чиновники не хотят учиться разговаривать с людьми. Ну а с появлением у каждого странички в соцсетях, все это хамство выплескивается наружу.

- Думаю, скоро этот чиновники станет «бывшим», - поделился с «КП» телеведущий Владимир Соловьев. - Дмитрий Рогозин, как человек очень тонкий и понимающий особенности политического момента, довольно четко и ясно объяснит этому чиновнику, как нужно относиться к людям, на деньги которых он трудится. Все это хамство связано с тем, что они не видят в этом ничего плохого. Так себя ведут не только чиновники. Терминология либералов, политиков (наших, украинских и мировых) чем-то отличается? Как все люди они склонны переоценивать себя и недооценивать других. С этим разобраться можно только через регламенты. Тогда они будут понимать, что за резкие слова могут быть уволены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695283" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьев про - Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущевок «скотобазой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными

В оскандалившемся топ-менеджере крупного государственного холдинга узнали спонсора онлайн-стрелялок и возможного участника банды кавказцев-вымогателей (подробности)

Как замглавы Росгеологии Горринг к успеху шел: от подмосковного связиста до алмазного бизнеса в ЮАР и миллиардных контрактов на Байкале

Скандальное видео, на котором первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг обсуждает интимные отношения с подчиненными сотрудницами, оказалось только верхушкой айсберга. Как уже сообщала «КП», ранее Горринг сменил паспорт, а до этого его звали Руслан Магомедович Ганижев и он был фигурантом громкого уголовного дела о вымогательстве взяток в Подмосковье (подробности)