2019-04-30T18:34:46+03:00
Происшествия

Известного телеведущего Дмитрия Хрусталёва на 1,5 года лишили водительских прав

Кроме того, бывший КВНщик должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей
Семен ЕЛЕНИН
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Мировой суд Останкинского района принял решение лишить Дмитрия Хрусталёва водительских прав.Мировой суд Останкинского района принял решение лишить Дмитрия Хрусталёва водительских прав.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Список российских знаменитостей, которых лишили водительских прав, пополнился ещё одной фамилией. Дмитрий Хрусталев - нынешний соведущий «Вечернего Урганта», бывший ведущий Comedy Woman, а в 90-х - главная звезда команды КВН сборная Санкт-Петербурга.

Мировой суд Останкинского района сегодня принял решение лишить Хрусталёва водительских прав. Сам телеведущий на это заседание не явился.

«Комсомолка» уже писала, что ещё 2 апреля на Аргуновской улице гаишники остановили «Мерседес» шоумена. При общении поведение и внешний вид водителя показались инспектору странным - протокол сегодня зачитывали в суде. Полицейский попросил водителя пройти тест на алкоголь, но Хрусталёв отказался.

После оформления протокола Дмитрия попросили оставаться на связи, а машину забрали на спецстоянку.

Как сообщили «КП» в Останкинском суде, решением мирового судьи Дмитрий Хрусталёв лишён прав на управление транспортным средством на 1 год и 6 месяцев. Кроме того он должен выплатить в качестве штрафа 30 тысяч рублей.

Известно, что за звёздный водитель и раньше платил штрафы за нарушение правил дорожного движения, но прав его до этого никогда не лишали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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