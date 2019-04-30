2019-04-30T19:28:55+03:00
Звезды

41-летняя Анна Ковальчук в обтягивающем мини показала стройные ноги

Актриса предстала перед публикой в дерзком мини
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Анна Ковальчук.Актриса Анна Ковальчук.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актриса Анна Ковальчук полюбилась зрителям по сериалу "Тайны следствия". Помимо успешной карьеры в кино артистка успешно играет в театре. Во время одного из спектаклей знаменитость появилась на сцене в обтягивающем мини-платье.

Спектакль "Все мы хорошие люди" по мотивам пьесе И.С. Тургенева "Месяц в деревне" успешно идет в Театре имени Ленсовета, где много лет служит Анна Ковальчук. Во время одной из сцен 41-летняя звезда предстала перед публикой в дерзком мини.

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Спектакль "Все мы хорошие люди"
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Героине Ковальчук пришлось забраться на стул, благодаря чему зрители смогли по достоинству оценить фигуру актрисы и ее идеальные ноги. Платье-футляр, в котором предстала знаменитость, невероятно идет Ковальчук. Обтягивающий наряд выгодно подчеркивает все изгибы ее тела.

Анна Ковальчук успешно совмещает съемки в кино и работу в театре. Кроме этого знаменитость с 2018 года читает детям сказки в проекте "Тайны сказок с Анной Ковальчук".

Актриса воспитывает двоих детей - 19-летнюю Злату от первого брака с Анатолием Ильченко и девятилетнего Добрыню от нынешнего мужа Олега Капустина. В одном из интервью она призналась, что ей хотелось бы родить еще одного ребенка. Именно такое желание она загадала в новогоднюю ночь.

О своей личной жизни Анна говорит редко, а также никогда не выкладывает в соцсетях снимки с мужем. В интервью актриса объяснила, что не хочет раздражать поклонников своим счастьем. Анна признавалась, что ходит в храм и читает молитвы, считает себя верующим человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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