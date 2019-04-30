Объявлены имена номинантов IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV

25 апреля в прямом эфире RU.TV ведущие объявили имена номинантов Премии и дали старт официальному зрительскому голосованию. Гостями в студии стали поп-певица Zivert, несравненная Ани Лорак и рэпер Джиган.

С помощью экспертного жюри были определены номинанты в 16 категориях – артисты, чьи песни занимали первые строчки хит-парадов и звучали со сцен концертных площадок страны.

Пожалуй, в самой волнительной номинации – «Мощный старт» – представлены ZIVERT, Тима Белорусских, HammAli & Navai, RASA и Леша Свик. За «Лучшую песню» поборются Jah Khalib, Артур Пирожков, Филипп Киркоров и Дима Билан, а компанию им составит неподражаемая LOBODA.

Не обошлось и без сюрпризов: в этом году были представлены сразу три новые номинации – «Интернет-певица», «Мегамикс года» и «Лучший кавер». Также в этот вечер будет вручён спецприз «Артист года» музыканту, показавшему, что нет ничего невозможного, и даже на протяжении многих лет можно оставаться на волне успеха и радовать поклонников новыми песнями.

Вести столь важное событие доверили VJ телеканала RU.TV, поэту и певцу –Артёму Иванову и чувственной, талантливой Полине Гагариной. Именно этот звёздный тандем будет ответственен за настроение и атмосферу вечера.

Номинации IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV:

Номинация «Мощный старт»:

HammAli & Navai

RASA

ZIVERT

Тима Белорусских

Лёша Свик

Номинация «Лучший дуэт»:

Little Big & Руки Вверх! – «Слэмятся пацаны»

Mot feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»

Дискотека Авария и Николай Басков – «Фантазёр»

Джиган Артем feat. Качер – «ДНК»

Вера Брежнева & Елена Север – «Зла не держи»

Номинация «Лучшая группа»:

ARTIK & ASTI

Банд'Эрос

Градусы

A'Studio

Руки Вверх!

Номинация «Лучшая песня»:

Jah Khalib – «Медина»

LOBODA – «SuperSTAR»

Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»

Артур Пирожков – «Зацепила»

Дима Билан – «Молния»

Номинация «Кино и Музыка (Саундтрек)»:

Марсель feat. Krec & Юлианна Караулова – «Небо так любит нас» (OST "#ОДИНДЕНЬЛЕТА")

Вера Брежнева – «Любите друг друга» (OST «Ёлки Последние»)

Макс Барских – «Полураздета» (OST «Секс и ничего личного»)

Елена Север – «Схожу с ума» (OST «Пилигрим»)

LOBODA – «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)

Номинация «Лучший видеоклип»:

Jah Khalib – «Медина»

LOBODA – «SuperSTAR»

Полина Гагарина – «Выше головы»

Би-2 – «Чёрное солнце»

Сергей Лазарев – «Сдавайся»

Номинация «Лучший певец»:

ALEKSEEV

Макс Барских

Дима Билан

Сергей Лазарев

Филипп Киркоров

Номинация «Лучшая певица»:

LOBODA

Ани Лорак

Полина Гагарина

Ирина Дубцова

Ёлка

Номинация «Лучший рок-проект»:

BrainStorm

Диана Арбенина «Ночные Снайперы»

Би-2

Земляне

Ленинград

Номинация «Лучший хип-хоп проект»:

ST

МОТ

Jah Khalib

Feduk

Джиган

Номинация «Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:

Artik & Asti – «Зачем я тебе?!»

Combat Cars – «#Крутая»

Quest Pistols Show (ft. Dj Fenix) – «Пей вода»

MONATIK & Надя Дорофеева – «Глубоко…»

Артур Пирожков – «Зацепила»

Номинация «Лучшее концертное шоу»:

LOBODA – #SuperStarShow (Крокус Сити Холл)

Артур Пирожков – Первый сольный музыкальный концерт (Крокус Сити Холл)

Филипп Киркоров – Я+Я (Олимпийский)

Макс Барских – Туманы (Мегаспорт)

Полина Гагарина – Обезаружена (Мегаспорт)

Номинация «Мегамикс года (DJ+)»:

Burito & Black Cupro & Dj Groove – «Помоги»

Леонид Руденко feat. Маша Вебер – «Люблю как умею»

DJ SMASH – «Не переживай»

Леонид Руденко feat. ЭММА М – «Клетка»

Filatov & Karas vs. Виктор Цой – «Остаться с тобой»

Номинация «Лучший кавер»:

CHLOЁ – «Ты не верь слезам» (Шура)

MASHA – «Только не говори мне» (Н.Ветлицкая)

A'Studio feat. The Jigits – «Прощай» (Л.Агутин)

Антон Беляев – «Лететь» (группа «Амега»)

Максим Фадеев feat. SEREBRO – «Притяженья больше нет» (В.Меладзе)

Номинация «Интернет-певица»:

Sabi Miss

Maryana Ro

Ида Галич

РИТА DAKOTA

Люся Чеботина

Номинация «Выбор Cosmopolitan»:

LOBODA

Полина Гагарина

ZIVERT

Кети Топурия

РИТА DAKOTA