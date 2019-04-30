Объявлены имена номинантов IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV
25 апреля в прямом эфире RU.TV ведущие объявили имена номинантов Премии и дали старт официальному зрительскому голосованию. Гостями в студии стали поп-певица Zivert, несравненная Ани Лорак и рэпер Джиган.
С помощью экспертного жюри были определены номинанты в 16 категориях – артисты, чьи песни занимали первые строчки хит-парадов и звучали со сцен концертных площадок страны.
Пожалуй, в самой волнительной номинации – «Мощный старт» – представлены ZIVERT, Тима Белорусских, HammAli & Navai, RASA и Леша Свик. За «Лучшую песню» поборются Jah Khalib, Артур Пирожков, Филипп Киркоров и Дима Билан, а компанию им составит неподражаемая LOBODA.
Не обошлось и без сюрпризов: в этом году были представлены сразу три новые номинации – «Интернет-певица», «Мегамикс года» и «Лучший кавер». Также в этот вечер будет вручён спецприз «Артист года» музыканту, показавшему, что нет ничего невозможного, и даже на протяжении многих лет можно оставаться на волне успеха и радовать поклонников новыми песнями.
Вести столь важное событие доверили VJ телеканала RU.TV, поэту и певцу –Артёму Иванову и чувственной, талантливой Полине Гагариной. Именно этот звёздный тандем будет ответственен за настроение и атмосферу вечера.
Номинации IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV:
Номинация «Мощный старт»:
HammAli & Navai
RASA
ZIVERT
Тима Белорусских
Лёша Свик
Номинация «Лучший дуэт»:
Little Big & Руки Вверх! – «Слэмятся пацаны»
Mot feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»
Дискотека Авария и Николай Басков – «Фантазёр»
Джиган Артем feat. Качер – «ДНК»
Вера Брежнева & Елена Север – «Зла не держи»
Номинация «Лучшая группа»:
ARTIK & ASTI
Банд'Эрос
Градусы
A'Studio
Руки Вверх!
Номинация «Лучшая песня»:
Jah Khalib – «Медина»
LOBODA – «SuperSTAR»
Филипп Киркоров – «Цвет настроения синий»
Артур Пирожков – «Зацепила»
Дима Билан – «Молния»
Номинация «Кино и Музыка (Саундтрек)»:
Марсель feat. Krec & Юлианна Караулова – «Небо так любит нас» (OST "#ОДИНДЕНЬЛЕТА")
Вера Брежнева – «Любите друг друга» (OST «Ёлки Последние»)
Макс Барских – «Полураздета» (OST «Секс и ничего личного»)
Елена Север – «Схожу с ума» (OST «Пилигрим»)
LOBODA – «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)
Номинация «Лучший видеоклип»:
Jah Khalib – «Медина»
LOBODA – «SuperSTAR»
Полина Гагарина – «Выше головы»
Би-2 – «Чёрное солнце»
Сергей Лазарев – «Сдавайся»
Номинация «Лучший певец»:
ALEKSEEV
Макс Барских
Дима Билан
Сергей Лазарев
Филипп Киркоров
Номинация «Лучшая певица»:
LOBODA
Ани Лорак
Полина Гагарина
Ирина Дубцова
Ёлка
Номинация «Лучший рок-проект»:
BrainStorm
Диана Арбенина «Ночные Снайперы»
Би-2
Земляне
Ленинград
Номинация «Лучший хип-хоп проект»:
ST
МОТ
Jah Khalib
Feduk
Джиган
Номинация «Лучший танцевальный клип «Звезда танцпола»:
Artik & Asti – «Зачем я тебе?!»
Combat Cars – «#Крутая»
Quest Pistols Show (ft. Dj Fenix) – «Пей вода»
MONATIK & Надя Дорофеева – «Глубоко…»
Артур Пирожков – «Зацепила»
Номинация «Лучшее концертное шоу»:
LOBODA – #SuperStarShow (Крокус Сити Холл)
Артур Пирожков – Первый сольный музыкальный концерт (Крокус Сити Холл)
Филипп Киркоров – Я+Я (Олимпийский)
Макс Барских – Туманы (Мегаспорт)
Полина Гагарина – Обезаружена (Мегаспорт)
Номинация «Мегамикс года (DJ+)»:
Burito & Black Cupro & Dj Groove – «Помоги»
Леонид Руденко feat. Маша Вебер – «Люблю как умею»
DJ SMASH – «Не переживай»
Леонид Руденко feat. ЭММА М – «Клетка»
Filatov & Karas vs. Виктор Цой – «Остаться с тобой»
Номинация «Лучший кавер»:
CHLOЁ – «Ты не верь слезам» (Шура)
MASHA – «Только не говори мне» (Н.Ветлицкая)
A'Studio feat. The Jigits – «Прощай» (Л.Агутин)
Антон Беляев – «Лететь» (группа «Амега»)
Максим Фадеев feat. SEREBRO – «Притяженья больше нет» (В.Меладзе)
Номинация «Интернет-певица»:
Sabi Miss
Maryana Ro
Ида Галич
РИТА DAKOTA
Люся Чеботина
Номинация «Выбор Cosmopolitan»:
LOBODA
Полина Гагарина
ZIVERT
Кети Топурия
РИТА DAKOTA
ИСТОЧНИК KP.RU