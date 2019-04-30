2019-04-30T20:32:12+03:00
Общество

Немецкий режиссёр: «Гибель людей в Одессе 2 мая — преступление исторического масштаба»

Кинодокументалист Вильгельм Домке-Шульц представил в Москве фильм о трагедии в Доме профсоюзов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Вильгельм Домке-Шульц представил в Москве фильм о трагедии в Доме профсоюзов.Вильгельм Домке-Шульц представил в Москве фильм о трагедии в Доме профсоюзов.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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С момента «Одесской Хатыни» прошло целых пять лет, а боль до сих пор не утихла. «Не забудем, не простим», — мрачно гласят плакаты у стен Дома профсоюзов в центре черноморского города. 2 мая 2014 года украинские националисты подожгли это здание вместе с десятками активистов Русской весны, которые укрылись здесь после уличных столкновений с хорошо экипированными боевиками майдана. В итоге погибло 46 человек — в основном местных жителей, всего лишь выступавших за федерализацию и равные права для русского языка.

Однако об этом массовом убийстве помнят не только в Одессе, но и на Западе. Накануне печальной годовщины в московском Доме журналиста прошла премьера документального фильма немецкого режиссёра Вильгельма Домке-Шульца. Кинолента так и называется: «Помни Одессу».

Тизер фильма Помни Одессу .

Гибель людей в Доме профсоюзов 2 мая — не просто трагедия, это преступление исторического масштаба, — говорит «КП» герр Домке-Шульц. — Для кинохудожника такой материал очень важен.

— Сделаем субтитры на английском, немецком и других языках, чтобы на всех возможных площадках, используя каналы народной дипломатии, рассказать миру правду. Сам фильм, подчеркну, полностью задуман и снят Домке-Шульцем на его собственные деньги, — рассказывает организатор московской кинопремьеры — президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Для сбора видеоматериалов немецкий документалист не побоялся съездить в Одессу — хотя украинская власть при экс-президенте Петре Порошенко так и не нашла реальных убийц, а журналистов, пытавшихся найти правду, не жаловала.

— Будем добиваться получения прокатного удостоверения, чтобы показать фильм в российских кинотеатрах, — обещает Малькевич.

На самой Украине ту трагедию по-прежнему оценивают двойственно. официальные лица утверждает, что «это событие сплотило страну», списывая всё на «провокацию» неких «московских агентов». В свою очередь, по воспоминаниям ополченцев Донбасса, именно «Одесская Хатынь» и ужас от сожжения десятков сторонников Русского мира буквально в прямом эфире, — стали поворотным пунктом, после которого многие решили порвать с Киевом, примкнув к вооружённым силам ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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