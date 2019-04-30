СМИ сообщили, что Бабича в Минске могут поменять на Мезенцева

В последний рабочий день перед долгими майскими праздниками сразу несколько СМИ опубликовали поступившую к ним информацию от источников в Госдуме, близких к МИД РФ и администрации президента о том, что в ближайшие дни, а то и часы посол России в Минске Михаил Бабич будет отозван со своей должности. Дескать, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно выражал им недовольство и на их последней встрече на форуме «Один пояс – один путь», прошедшем на днях в Пекине, ему удалось уговорить российского коллегу, президента Владимира Путина на рокировку персон на этой должности.

Основания быть недовольным Бабичем у белорусской стороны, безусловно, имелись. Михаил Викторович – не карьерный дипломат. На нынешнюю должность он пришел с поста полпреда президента в Приволжском федеральном округе. И навыки «ока государева», которые были наработаны им за предыдущие семь лет на этом месте, явно не растерял. Что и продемонстрировал в полной мере, когда резко и публично выступил против ряда озвученных президентом Белоруссии цифр, которые дали Лукашенко лукавые местные чиновники. Четыре образования, среди которых и Госакадемия управления, и Военная академия Генштаба не сделали бывшего десантника согласным на любые уступки в рамках дипломатического этикета.

- Белорусским партнерам надо двигаться в сторону принятия решений по выравниванию условий хозяйствования. Например, если акцизы на табак в РБ искусственно сдерживаются и величина акцизов в четыре раза ниже, чем в РФ, то понятно, что весь избыточный объем производства сигарет, а это, по разным оценкам, до 70% всего производства табака в РБ, идет в Россию, а российский бюджет недополучает миллионы долларов. Аналогичные вопросы есть и по потерям российского бюджета от так называемого лжетранзита через территорию РФ различных товаров, занижение стоимости НДС уполномоченными таможенными операторами в РБ и другие схемы, от которых страдает общий союзный рынок, - это лишь один из примеров выступления Бабича на посту посла в Минске, а сколько их было, пальцев рук явно не хватит, чтобы сосчитать. Кому такое понравится? Михаил Викторович опровергал и подтасованные данные украинских чиновников о помощи Белоруссии со стороны России, объяснял хитросплетения и манипуляции по поводу «братских» и коммерческих международных кредитов и даже осмелился комментировать не самые аутентичные заявления другой стороны по поводу стоимости строящейся в Белоруссии при помощи РФ атомной электростанции. В ответ Бабича сравнивали в Минске со счетоводом или даже «подающим надежды бухгалтером», «юморили» по поводу того, что он «перепутал» федеральный округ с «суверенным государством» и т.д. Наш посол на это не обижался, призывая сосредоточиться не на словах, а на реальных делах, то есть на интеграции экономик в рамках Союзного государства.

- Ситуация такова, что мы неоднократно просили коллег все выпады, упреки взаимные, которые часто стали звучать, оставить и перейти на нормальный, цивилизованный язык общения, - такова была максимально резкая форма ответа Бабича на нападки со стороны представителей МИД Белоруссии. - Надеюсь, мы в ближайшее время к такому формату диалога перейдем.

Эффективный, но резкий – такие качества подходят для практически любой управленческой работы, но не являются идеальным сочетанием для посла. Если принято говорить, что дипломатия – это искусство возможного, то нельзя не дополнить, что при этом стальные кулаки должны быть до последнего упрятаны в мягчайшие перчатки. Большая часть наших дипломатов, а особенно, послов, редко появляется на широкой публике. О том же самом после в Турции Андрее Карлове те, кто не является его коллегами, узнали уже после его гибели. А ведь этот представитель третьего поколения дипломатов в своем роду работал до Турции на важнейших постах в КНДР и Южной Корее, и в нынешних отношениях Москвы и Анкары немалая заслуга принадлежит именно ему. Право (и обязанность) быть на виду имеют, пожалуй, только полномочные или постоянные представители России в международных структурах – покойный блистательный Виталий Чуркин, сменивший его Василий Небензя, постпред России пи ЕС Владимир Чижов. Собственно говоря, государственная карьера того же Дмитрия Рогозина круто стартовала вверх именно после того, как он блестяще представлял Россию при НАТО в Брюсселе и высадил там на прощание «три тополя» с явным намеком на российские РВСН.

Источники сообщают, что Бабича в Минске на посту российского посла сменит член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, чьи полномочия в Совфеде истекают в сентябре нынешнего года. Ранее Мезенцев был губернатором Иркутской области (с июня 2009-го по май 2012-го), а в 2013-2015 гг. занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), откуда и пересел в сенаторское кресло. Вряд ли Мезенцев станет в Минске продолжателем «линии поведения» Михаила Бабича, хотя в ШОС ему тоже пришлось решать разного рода вопросы. Но этого, наверное, уже и не требуется. Москва Бабичем показала, как она может разговаривать, если этого потребуют интересы страны.

И, кстати, еще есть один маленький вопрос. Бабича могут отозвать с поста посла России в Минске. Это в компетенции президента. Тем более, что вряд ли стоит нервировать соседей. Но ведь при этом могут и оставить спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений. А это бы было уже по-иезуитски изящно…