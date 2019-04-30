«На такие вещи у него нет времени!»: Жена Стаса Михайлова посмеялась над слухами о его пластике

В день юбилейного концерта Стаса Михайлова представители желтой прессы, которых артист не пригласил на свой сольник и юбилей, закинули в соцсети слух о том, что артист накануне своего 50-летия якобы сделал пластику.

Супруга Стаса Михайлова Инна решила ответить сплетникам на своей страничке в соцсетях.

- Это не может не веселить! Решила раскрыть секрет хорошего внешнего вида Станислава Владимировича, - посмеялась над домыслами скандальных репортеров жена Стаса Михайлова, намекнув, что артист предпочитает пластическим хирургам первоклассных косметологов и занятия в спортзале. - В наше время, в век высоких технологий и большого выбора, к пластике прибегать вовсе необязательно. Первый шаг к совершенству очень прост и доступен каждому: попробуйте вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, ухаживать за собой, полюбить себя и относиться к себе (и ко всем людям в целом) с уважением. Сложно? По-моему, нет. P.S. Посмотрев график артиста становится понятным и очевидным тот факт, что на такие вещи у него просто нет времени!

Напомним: 27 апреля Стас Михайлов отметил 50-летие. А в минувшие выходные на концерт народного любимца в Кремлевском дворце пришли более 12 тысяч зрителей.

КСТАТИ

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Еще лет десять назад никто бы не поверил, что на эстраду ворвется новый артист, который наравне с титанами шоу-бизнеса будет собирать аншлаги на самых главных площадках страны. История жизни Стаса Михайлова — это мужской вариант «Золушки». Не боялся любой работы, прошел все тяжелые профессии — от охранника до уличного продавца. Мечтал петь и и пел неплохо, но от именитых продюсеров не слышал ничего внятного: все его записи, не послушав, выкидывали в помойку. (подробности)