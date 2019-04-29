«Моя красавица, не представляю жизни без тебя»: Стас Михайлов на юбилейном банкете признался в любви своей жене

Еще лет десять назад никто бы не поверил, что на эстраду ворвется новый артист, который наравне с титанами шоу-бизнеса будет собирать аншлаги на самых главных площадках страны. История жизни Стаса Михайлова — это мужской вариант «Золушки». Не боялся любой работы, прошел все тяжелые профессии — от охранника до уличного продавца. Мечтал петь и и пел неплохо, но от именитых продюсеров не слышал ничего внятного: все его записи, не послушав, выкидывали в помойку.

- Мы ездили со Стасом на стареньком жигуленке по Москве и развозили кассеты с его песнями в различные развлекательные заведения в надежде получить приглашение выступить, наивно полагая, что кто-то эти кассеты слушает, - вспоминает друг Михайлова Сергей Кононов.

А потом был выпущен первый хит «Свеча», появились поклонники сначала в небольших ДК, потом уже на Михайлова легко заполнялись многотысячные площадки. Хотя по телевизору артист мелькал редко, не пиарился.

Это уже чуть позже журналисты начнут атаковать Стаса и его семью, чтобы разузнать, что это за народный любимец появился, которого слушает вся страна, но не знает в лицо.

- Когда Стас пришел на эстраду, вдруг все раздвинулись и он пошёл вперёд. Что самое интересное - произошло все без насилия. Коллеги его сразу приняли, - вспоминал в Кремлевском дворце на юбилейном банкете Стаса Михайлова Владимир Винокур.

Сергей Жуков целовался за кулисами с женой Региной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поздравить Стаса с 50-летием, помимо 12 тысяч зрителей (юбиляр дал в Кремле два шоу «Все для тебя» -Ред.), пришел целый звездный отряд: Филипп Киркоров и Елена Малышева (они отплясывали под хиты Михайлова в партере, настраивая на праздничное настроение зал-Ред.), Алика Смехова, Игорь Гуляев, Катя Лель, Валерия с Иосифом Пригожиным, Юлия Барановская, Екатерина Одинцова, Виктор Дробыш, Александр Розенбаум, Жасмин, Тамара Гвердцители, Таисия Повалий, Зара, Григорий Лепс, Сергей Жуков и многие другие.

Зара снова спела свой дуэт с именинником.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из политического бомонда: пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков с супругой олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, Владимир Кожин с женой певицей Олесей Бословяк. Из большого бизнеса: Михаил Гуцериев, Арас Агаларов.

Помолодевшая Тамара Гвердцители недавно записала совместную песню с юбиляром.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, высокие чины не были помехой для танцев. Два вечера подряд Кремль дружно отплясывал под песни Михайлова. В зале аншлаг, море красивых женщин с букетами наперевес.

Елена Малышева отплясывала в партере под хит "Все для тебя".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под песню «Лучшая на свете», которую именинник посвятил жене Инне, особо чувствительные дамы зарыдали.

- Ты одна мне нужна. Без тебя — ветра и метель. Лучшая на свете жена. Мамочка моих детей, - пел Стас для своей любимой Инны, которая расположилась вместе с детьми в вип-партере.

Поскольку юбилей артиста выпал на праздничные дни, приглашения для гостей были оформлены в виде пасхального яйца.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже на банкете Стас попросит поднять бокалы за его жену, трогательно назвав ее домашним прозвищем «Фира».

- Моя красавица, моя жена, не представляю жизни без тебя. Без тебя я ничего не могу. Фирусь - это любовь, - публично признался он в любви своей супруге, которая выглядела в этот вечер, как голливудская дива, сменив несколько сногсшибательных нарядов.

Приятно удивила гостей и постройневшая Жасмин. Артистка представила на концерте дуэт со Стасом Михайловым, который судя по реакции зала, обещает стать хитом. Тоже самое можно сказать и про новые песни, которые показал поклонникам Стас.

Жасмин удивила сексуальным нарядом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Буду жить и петь сколько отведет Бог для вас, - пообещал в финале сольника Михайлов.

А потом поспешил на банкет, принимать поздравления от семьи, друзей и коллег.

Вечеринка проходила на шестом этаже Кремлевского дворца. Декораторы и флористы все оформили с большим вкусом. Угощение тоже было первоклассным — любимые Стасом морепродукты, а на сладкое - «Медовик».

Праздничный "Медовик" Стас поприветствовал вместе со своей семьей.Фото: Мария РЕМИЗОВА

В начале ужина взял слово отец певца Владимир Борисович.

- Детка, мы никогда не думали, что будем чествовать своё дитя, - признался папа Стаса.- Дай Бог, чтобы у всех были такие же дети, как мой сын. Дай Бог, чтобы дети Стаса выросли такими же добрыми людьми, как он. Сынок, мы с мамой гордимся тобой и проливаем слезы радости.

Банкет отгремел на 6 этаже Кремлевского дворца.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Сам именинник признался, что праздничный банкет организовала его жена Инна.

- Самое главное, чтобы вы вкусно поели. Поменьше тостов. Веселитесь, отдыхайте, - пожелал гостям Стас Михайлов.

-Стас, живи долго. До 120 лет, как минимум! -пожелал Михайлову Винокур. - Юбилей - это когда ты еще слышишь, что говорят. Ты у нас парень молодой, так что живи и радуй нас. Одному еврею как-то пожелали дожить до 120-летия. А он говорит: - Нет, хочу до 119.

-А почему?

-Пусть на могиле напишут : ушёл безвременно (смеется.).

Публику на юбилее Стаса Михайлова развлекала певица Maruv, которую украинцы вначале выбрали для поездки на «Евровидение», а потом попросили ее подписать контракт, согласно которому она должна отказаться от гастролей в России. Однако певица не стала подливать масло в огонь российско-украинских отношений и отказалась от поездки на евросмотр. Сейчас спокойно гастролирует, где хочет и ни о чем не жалеет. Видимо, Стас и его жена Инна оценили смелость девушки и решили поддержать ее, пригласив на свой праздник.

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