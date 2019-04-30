Умерла мама Марии Порошиной

В Москве в возрасте 70 лет скончалась Наталья Красноярская. Это мама актрисы Марии Порошиной. Похороны пройдут на Перепечинском кладбище.

Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни, сообщает сайт kino-teatr.ru.Гражданская панихида пройдет 4 мая в атриуме Вспомогательного корпуса. Отпевание состоится в Храме Троицы Живоначальной.

В марте этого года женщине неожиданно стало плохо на работе. У нее нарушилась речь. Скорую Наталье Петровне вызвали к Большому театру, где она служила с 1976 года.

За плечами у актрисы несколько браков. В первом с Михаилом Порошиным, солистом хореографического ансамбля "Березка", у актрисы родилась дочь Мария Порошина. Вторым мужем Красноярской стал актер Дмитрий Назаров. Звезда сериала "Кухня" воспитывал Марию Порошину как родную дочь.

Актер Гоша Куценко с дочерью Полиной и актрисой Натальей Красноярской, 2014 год. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Большом театре Красноярская участвовала во всех постановках режиссера Бориса Покровского. В 1980 году ее пригласили в труппу театра на должность режиссера в коллектив мимического ансамбля. Это группа артистов, которые участвуют в массовых сценах или исполняют небольшие роли в оперных и балетных спектаклях.