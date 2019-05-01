Первомайская демонстрация 2019 в России и мире: прямая онлайн-трансляция

В среду во многих странах мира отмечают День международной солидарности трудящихся – 1 Мая, праздник мира и труда. Миллионы людей выйдут на праздничные митинги. Корреспонденты «Комсомольской правды» рассказывают, как проходит Первомайская демонстрация 2019 в России и мире.

Смотрите на сайте kp.ru прямую видеотрансляцию празднования Первомая: в 10:13 начнется онлайн-трансляция из Москвы, в Стамбуле начало демонстрации назначено на 11:30, в Париже – на 15.30, а в Берлине люди соберутся на первомайскую демонстрацию уже вечером, в 19.00.

Как мир отмечает 1 мая 2019?.Как празднуют Международный день солидарности трудящихся 1 мая 2019 в странах мира. "Красный марш в Москве. Традиционный митинг коммунистов в памятника Карлу Марксу. Марш рабочих в Стамбуле. Ежегодная демонстрация трудящихся в берлинском Кройцберге. Протестная демонстрация желтых жилетов в Париже.

Стоит отметить, что День весны и труда 1 Мая официально отмечают как праздник более чем в 30 странах мира. История Первомая началась в 1886 году, когда рабочие США и Канады вышли на митинги с требованием ввести восьмичасовой рабочий день. В 1889-м году Парижский конгресс Второго Интернационала предложил объявить 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. В РСФСР праздник стал государственным с 1918 года — как День интернационала, а в 1972-м стал Днем международной солидарности трудящихся — Первое мая.