В Иркутске Дмитрий Мезенцев демонстрировал "политический такт" и всюду снимал со стен свои портреты

С Дмитрием Мезенцевым я встречался всего пару раз, когда ездил к нему в Иркутск - было это летом 2010-го, и потом - позже. Но зато после этого мог спокойно звонить ему по телефону - как своему Герою и - как старому знакомому.

Почти дословно запомнился один разговор.

Дмитрий Фёдорович срочно улетал в Москву. А я ещё оставался в Иркутске, и приехал в аэропорт, чтобы проводить его и задать вопросы, ответы на которые, как мне казалось, должны были «дорисовать» образ губернатора "путинской школы"...

- На пресс-конференции, - напомнил я Мезенцеву, - журналист Александр Гимельштейн сказал, что за год работы губернатором вы продемонстрировали такой политический такт, который даже нередко расценивают как мягкость. А вы ответили, что не собираетесь размахивать дубиной...

- У меня,- добавил губернатор, - еще спросили: не собираюсь ли я сделать «более жестким», если не сказать «агрессивным», свой политический стиль?

- Ну, и как?

- Нет, не буду этого делать. Как не собираюсь устраивать и кадровую чехарду и каждую неделю менять в нашей администрации и правительстве министров и начальников управлений. Лучше сцеплю зубы и буду вырабатывать почерк взаимодействия, чем люди будут видеть постоянно мелькающую в окнах обладминистрации дубину, выточенную из того кругляка, что случайно выпал из проезжающего в сторону Китая грузовика.

(Заметьте - какая образность!)

- Почему вас журналисты не боятся? - ещё спросил я. - Задиристо критикуют. Повод даете?

- А какой повод? Сам не третирую прессу, которая нас критикует, и не позволяю это делать другим? А что, надо, да?

Дальше - такой у нас разговор...

- Вам виднее, - говорю. - Но в некоторых регионах прессу - да, зажимают. Еще как!

- Считаю, этого нельзя делать.

- Это принципиальная позиция?

- Да, принципиальная.

- Но вам же сложнее с такими - демократическими - взглядами работать!

- Это как посмотреть. С одной стороны, да, сложно. Но с другой... Мне так проще. Да и всем будет проще. А как еще поднять Приангарье с 70-й строчки, на которую оно откатилось по многим показателям

...Когда мы ездили вместе с губернатором по городу, я стал свидетелем еще одного необычного эпизода. В лицее для одаренных детей, куда заехал Мезенцев, в одном из классов на стене висели два портрета: президента Медведева и... губернатора Мезенцева. Дмитрий Федорович, ни слова не говоря, снял свой портрет с гвоздя и положил на стол.

- А почему вы сняли свой портрет? - спросил я у губернатора, когда мы уехали из лицея.

- Он там совершенно не к месту.

- Ну а все-таки?

- Это такой неловкий шаг педагогов перед визитом губернатора...

- И вы часто снимаете свои портреты?

- Еще я видел в Усть-Ордынском округе свой портрет. И попросил его снять. Лучше пускай люди чаще встречаются с губернатором, чем видят его фотографии на стене.

И ещё у нас был такой разговор - из разряда "Вопросы на засыпку"

- Дмитрий Федорович, что вы переняли из привычек местной политэлиты?

- Пока на рыбалку не хожу.

- Питерцы меньше матерятся, а сибиряки могут... Как у вас с этим?

- Нет, матом я не ругаюсь. И не считаю, что ругань - проявление силы.

- Обычно питерцы мало выпивают, а сибиряки все-таки побольше. А вы сколько можете взять на грудь?

- Рюмку могу выпить с удовольствием, и с омулем, и с кусочком мяса.

- А в компании какой?

- Команду собутыльников не формирую.

- Вы выполняете все свои обещания?

- Стараюсь. Потому что знаю, что такое социальная память. Если ты соврал в прошлую пятницу, то в следующий понедельник люди обязательно будут об этом помнить. Впрочем, как и через пять лет.

- У вас при такой работе остались какие-то увлечения?

- Кроме редкой возможности полистать книгу, сделать эскиз или сесть за руль, уже никаких увлечений не осталось. И с годами появилась такая привычка: «заводить» внутренние часы. Раньше я «заводил» их на час. Проходит время - ты анализируешь: что сделал, что не сделал, пропал этот час или он по делу.

- А сейчас?

- Сейчас цикл - 15 минут.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Дмитрий Федорович МЕЗЕНЦЕВ родился 18.08.1959 г. в г. Ленинграде. Окончил Ленинградский институт инженеров ж/д транспорта. Работал мастером в депо Октябрьской железной дороги, занимался комсомольской работой. В 1984 -1990 гг. служил офицером в армии, был сотрудником армейской печати. В 1990 г. избран депутатом Ленинградского горсовета, был руководителем пресс-центра Совета и Ленгорисполкома. В 1991 - 1996 гг. - председатель Комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга. С 1996 г. - зампред Госкомитета РФ по печати. В 1999 г. - докторант МГИМО МИД РФ. В ноябре 1999 г. стал президентом Центра стратегических разработок (Москва). С января 2002 г. - представитель в Совете Федерации от администрации Иркутской области, председатель комиссии по информполитике. С января 2004 г. - зампредседателя Совета Федерации, курировал информполитику и экономические вопросы. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области (2002—2009). С 8 июня 2009 г. - губернатор Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 года по по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 года по 30 апреля 2019 года - член Совета Федерации от Сахалинской области. С 30 апреля 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Беларусь.