2019-04-30T21:40:40+03:00
Политика

Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии

Другим указом президент России освободил от этой должности Михаила Бабича
Марина ВЕНЦОВА
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Меценцев. Фото: Александр Щербак/ТАССЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Меценцев. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Президент России Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

«Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь, - говорится в документе. - Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии».

Кроме того, в указе отмечается, то Бабич также снят с должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества Белоруссией.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Бабич был назначен российским послом в Белоруссии в августе 2018 года указом президента. По мнению экспертов, его назначение связывали с намерением укрепить российский форпост в Минске, а также желанием наладить связи двух стран в рамках Союзного государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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