2019-05-01T14:48:24+03:00
Звезды

Красивая дочь Александра Абдулова растет его копией

12-летняя Женя Абдулова пошла по стопам звездного отца
Ольга ЛИБГАРДТ
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12-летняя Женя Абдулова пошла по стопам звездного отца12-летняя Женя Абдулова пошла по стопам звездного отцаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Дочь Александра Абдулова пошла по стопам именитого родителя. 12-летняя Женя делает успехи на актерском поприще. Кроме этого девочка растет настоящей красавицей.

Дочь Александра Абдулова пошла в отца не только внешностью, но и талантом. "Взяла все самое лучшее от отца, а как подросла, очень красивая!", - отмечают окружающие изменения во внешности Жени.

Она определилась с профессией, решив связать свою жизнь с киноиндустрией. 12-летняя девочка два года учится в школе-студии "Детикино", в которой совершенствует актерское мастерство.

В Сеть попало небольшое видео под названием "Плакса". Женя играет старшую сестру героини.Судя по ролику дочь Александра Абдулова выросла, превратившись из милой малышки в красивую девушку.

Этюд "Плакса".

В десять лет Женя сыграла свою первую роль в фильме Аллы Суриковой "Любовь и сакс". "Я очень долго искала юную актрису... Увидела фото Женечки в журнале, связалась с ее мамой. На пробах поняла: это она. Талант у Жени - явно от папы, и характер есть. Не исключаю, что она станет режиссером", - говорила Сурикова в одном из интервью.

Женя успешно совмещает увлечение кино с учебой в школе. Мама девочки - Юлия Милославская - поддерживает все начинания наследницы. И признает: "Женя очень похожа на отца. Темперамент не мой, я спокойный человек. Бесконечно какое-то движение, какие-то разговоры... Женя талантливая.. У нее более командирские нотки. Думаю, что она может быть режиссером... Задатки такие в дочери чувствую".

Несмотря на юный возраст, дочь Абдулова умеет расставлять приоритеты. Она не намерена распыляться на роли, которые ей не по душе.

celebritys.bizcelebritys.biz
Женя Абдулова
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"Марк Анатольевич Захаров звал Женю в театр на небольшую роль. В «Королевских играх» есть в финале выход, когда совсем юную Елизавету выводят на сцену и она говорит одну фразу: «Елизавета будет первой». Женю к этому выходу готовили, она репетировала, а потом заявила - не хочу, мне все это не нравится. Так и не вышла на сцену. Сашин характер! Она всегда на детских праздниках была самой главной, всех строила, командовала", - вспоминал близкий друг Абдулова.

Как писал сайт kp.ru, Александр Абдулов умер в начале январе 2008 года. Актеру диагностировали рак легкого четвертой степени. Болезнь нашли уже в запущенном виде. Ситуацию также осложняли проблемы с сердцем.

Лучшие роли Александра Абдулова.3 января ровно 10 лет, как не стало любимого актера - Александра Абдулова

ИСТОЧНИК KP.RU

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