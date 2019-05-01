2019-05-01T14:34:24+03:00
Политика

Россия расширила список претендентов на гражданство

Владимир Путин подписал 29 апреля соответствующий Указ [видео]
Дмитрий СТЕШИН
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Россия расширила список претендентов на гражданствоРоссия расширила список претендентов на гражданствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В первую очередь, Указ, называющийся «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», касается жителей Украины. Причина появления этого документа, как сказано в первом абзаце Указа – «в целях защиты прав и свобод человека».

С заявлениями о предоставлении гражданства могут обратиться:

1. Граждане Украины, которые не имеют иного гражданства, но родились в Республике Крым и городе Севастополе и выехали за пределы указанных территорий до 18.03.2014, то есть, до Референдума о возвращении Крыма в Россию. Так же, действие Указа распространяется на их детей, супругов и родителей.

2. На тех же условиях, на получение гражданства могут претендовать «лица без гражданства».

3. Граждане Украины, лица без гражданства имеющие разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, участники программы по переселению соотечественников. Главное, чтобы все эти категории граждан проживали в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Точнее, на территории ДНР до 7 апреля 2014 и 27 апреля 2014 – в ЛНР. Как и в случае с Крымом, действие Указа распространяется и на ближайших родственников и детей.

4. Незаконно депортированные с территории Крымской АССР, а так же их родственники по прямой и нисходящей линии, их дети и супруги.

В Указ попала еще одна категория иностранных граждан – граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии некогда имевшие гражданство СССР, а так же их дети, супруги и родители.

Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами.

Дальше, судя по тексту Указа, регламентируется стандартный набор документов, который необходим для соискателей гражданства. И перечень документов, которые подтверждают проживание в Крыму и в Севастополе, например, выписка из домовой и похозяйственной книги. Любопытно, что Указ, в главах, касающихся жителей ДНР и ЛНР признает полномочия и дееспособность местных органов власти, а так же, подлинность паспортов Республик. Если есть паспорт ЛДНР – никаких иных документов не требуется. Бывшим гражданам СССР потребуется предъявить советский паспорт или свидетельство о рождении. Рассматриваться поданные заявления должны в трехмесячный срок.

Пока трудно говорить о количестве людей, которые воспользуются этим Указом, но можно предположить, что на территории Украины сейчас проживают сотни тысяч потенциальных сограждан, когда-то покинувших Крым, Донецк и Луганск и перебравшихся в Киев или Харьков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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