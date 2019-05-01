Альви Каримов, пресс-секретарь Рамзана Кадырова: Рамзан Ахматович не отвечает уже на второе извинение Зеленского? Может, не замечает? Ну, пусть продолжает...

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский ещё раз извинился перед мусульманами за то, что редакторская группа передачи «ЧистоNews» использовала для шуточных новостей кадры с Рамзаном Кадыровым. В интервью журналисту Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина" шоумен повторно произнёс (это было старым видео): "Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения". И ещё: "Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров». (Некоторые СМИ сообщали, что Рамзана якобы засняли в день смерти отца, Ахмата-хаджи Кадырова.)

1 мая я связался с пресс-секретарём главы Чечни...

- Альви, а чего это Зеленский второй раз уже извиняется перед Рамзаном Ахматовичем? Вы его не простили, что ли?

- Ну, значит, чувствует за собой вину, если извиняется. И это нормально. Любому человеку свойственно ошибаться. Но важно, чтобы человек, совершив ошибку, осознал это и извинился.

- А почему - второй раз? Что, Рамзан Ахматович не простил его?

- Ну, я не совсем уверен, что Рамзан Ахматович так внимательно следит за деятельностью Зеленского в качестве шоумена.

Альви Каримов: «Почему Рамзан Ахматович не отвечает уже на второе извинение Владимира Зеленского?» 00:00 00:00

- Ага...

- Поэтому... Видимо, сам Зеленский чувствовал, что ему надо извиниться ещё раз.

- А если он ещё и в третий раз извинится - Рамзан Ахматович ответит ему?

- Ну, я не думаю, что это - тот случай, когда Рамзан Ахматович должен что-то говорить, отвлекаться на это. Ну, это право Зеленского - если он захочет и в третий раз, никто ему это не запрещает, это же... Есть в мире определенные Декларации о правах человека, где гарантированы права каждого человека.

- Понятно.

- Лишать его этого права никто же не станет.

- То есть - пусть извиняется, сколько ему хочется.

- Ради Бога! Это же - нормально.

- Я понял.

- Это характеризует его - как нормального человека.