2019-05-01T14:35:11+03:00
Политика

Альви Каримов, пресс-секретарь Рамзана Кадырова: Рамзан Ахматович не отвечает уже на второе извинение Зеленского? Может, не замечает? Ну, пусть продолжает...

Такое предположение близкий соратник главы Чечни высказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Альви Каримов. Фото: Елена Афонина/ТАССАльви Каримов. Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Избранный президентом Украины Владимир Зеленский ещё раз извинился перед мусульманами за то, что редакторская группа передачи «ЧистоNews» использовала для шуточных новостей кадры с Рамзаном Кадыровым. В интервью журналисту Дмитрию Гордону на телеканале "112 Украина" шоумен повторно произнёс (это было старым видео): "Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения". И ещё: "Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров». (Некоторые СМИ сообщали, что Рамзана якобы засняли в день смерти отца, Ахмата-хаджи Кадырова.)

1 мая я связался с пресс-секретарём главы Чечни...

- Альви, а чего это Зеленский второй раз уже извиняется перед Рамзаном Ахматовичем? Вы его не простили, что ли?

- Ну, значит, чувствует за собой вину, если извиняется. И это нормально. Любому человеку свойственно ошибаться. Но важно, чтобы человек, совершив ошибку, осознал это и извинился.

- А почему - второй раз? Что, Рамзан Ахматович не простил его?

- Ну, я не совсем уверен, что Рамзан Ахматович так внимательно следит за деятельностью Зеленского в качестве шоумена.

Альви Каримов: «Почему Рамзан Ахматович не отвечает уже на второе извинение Владимира Зеленского?»

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- Ага...

- Поэтому... Видимо, сам Зеленский чувствовал, что ему надо извиниться ещё раз.

- А если он ещё и в третий раз извинится - Рамзан Ахматович ответит ему?

- Ну, я не думаю, что это - тот случай, когда Рамзан Ахматович должен что-то говорить, отвлекаться на это. Ну, это право Зеленского - если он захочет и в третий раз, никто ему это не запрещает, это же... Есть в мире определенные Декларации о правах человека, где гарантированы права каждого человека.

- Понятно.

- Лишать его этого права никто же не станет.

- То есть - пусть извиняется, сколько ему хочется.

- Ради Бога! Это же - нормально.

- Я понял.

- Это характеризует его - как нормального человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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