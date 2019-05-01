Американский студент пробежал 100 метров за 9,98 секунды и его результат не засчитали рекордным

18-летний американский студент Мэттью Болинг стал довольно неожиданно звездой Интернета. Всю сеть просто поразил его забег на 100 метров на соревнованиях местного уровня в Техасе. Его время на финише дистанции - 9,98 секунды. Это всего на 0,4 секунды медленнее, чем рекорд ямайца Усейна Болта. И это при том, что еще в марте Болинг пробежал те еже 100 метров за 10,22 секунды.

Однако же, это достижение не будет зафиксировано официально, поскольку согласно правилам, ему в спину дул слишком сильный ветер - 6,3 километра в час. Но все-таки его достижение небывалое, поскольку финишировавший вторым в том забеге спортсмен показал время 10,27 секунды.

- У меня получился неплохой старт и начиная с первых метров я знал, что у меня будет неплохое время, поэтому я хотел всего лишь улучшить собственный рекорд, - сказал в интервью Houston Chronicle бегун, который признается, что теперь его мечта - это Олимпиада 2020 года в Токио.

К слову, стоит сказать, что у спортсмена за плечами есть немало достижений в разных видах легкой атлетики. 18-летний Болинг, которому 19 будет только в июне, пробовал свои силы в прыжках в длину и высоту, беге на 200 и 400 метров. Но ни одно из его достижений не было столь феноменальным, как эти 9,98 секунды. На последнем чемпионате мира 2017 года с таким результатом 18-летний американец, который после этого рекорда получил прозвище "Белая молния", мог бы занять четвертое место - два года назад остановившийся в шаге от бронзы олимпийский чемпион Йохан Блейк преодолел 100 метров за 9,99 секунды.