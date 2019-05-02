Трагедия в Одессе пять лет спустя: Их сожгли за любовь к России

После событий второго мая 2014 я приезжала в Одессу. Там все было так, как прежде, но уже не так. Море уходило за горизонт, на пляжах резвились дети, о чем-то говорили их родители на смеси русского и украинского, торговались на Привозе одесситы и наслаждались прогулками вдоль моря гости вольного города. Еврейская и Греческая, Дерибасовская и Молдаванка не поменяли своих исконных названий и по ним гуляли люди, словно здесь ничего никогда не было 2 мая 2014- ого. Небо было таким же синем, как и в тот роковой день, и памятник Утесову стоял на месте, а возле него по вечерам собирались женщины и пели на русском языке. «Ой, цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я» неслось на всю округу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706505" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Одессе: 5 лет спустя.2 мая 2014 года начались масштабные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. В них погибли около 50 человек. Спустя пять лет следствие так и не ответило на вопросы о причинах и виновниках трагедии

Вот только в центральном парке висел черно-красный флаг "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), огромный и зловещий, а неподалеку от памятника Александру Пушкину – бросался в глаза наспех организованный мемориал в память о "Небесной сотне", который разглядывали зеваки.

Конечно, я была возле Дома профсоюзов, обнесенного до сих пор железным забором. Там теперь женщины высаживают вот уже пять лет, цветы. И второго мая они обязательно приходят, чтоб помянуть близких и друзей и просто поговорить со своими мертвыми. Вот и спустя пять лет, преодолевая кордоны полиции и Нацгвардии к месту трагедии людским потоком идут и идут одесситы.

Каждый год женщины с цветами приходят к Дому профсоюзов помянуть близких.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я разговаривала с родственниками погибших. Они жаловались, что каждый раз их цветы затаптывали и вырывали с корнем, но одесситки их сажали снова и снова. Одна из женщин поделилась тем, что на них даже спускали бойцовских собак, постоянно запугивая, преследуя буквально до дома, но те приходили вновь и вновь, чтоб поливать растения и зажечь маленькие лампадки. Возле этого страшного и трагического места по сей день украинские нацисты срывали и срывают фотографии погибших и замученных одесситов.

До сих пор возле Дома Профсоюзов нет никакого официального мемориала жертвам трагедии в Одессе, словно этого ничего не было. Ни боевиков с коктейлями Молотова, ни откровенных убийц с огнестрельным оружием, направленного 2 мая против безоружных.

Вот уже и президент поменялся, но украинской власти за пять лет не нужно никакого расследования. Второго мая 2014 ого для многих граждан Украины жизнь окончательно разделилась на "до" и после»

Как и само общество разделилось на тех, кто может безнаказанно убивать, глумясь над жертвами и тех, кто не может себя защитить.

Что такое «Одесская Хатынь»? На самом деле это русская, апокалипсическая драма, которую стереть из памяти любой нормальный человек не сможет до конца жизни. Ведь одесситов сожгли за то, что те не предали своих героических дедов и прадедов, отдавших жизни в самой страшной войне двадцатого века, за любовь к своему вольному и веселому городу, не пожелавший стать бандеровским и преданность России. Говорят, что мельницы богов перемалывают медленно. Вот и Донбасс уже получает российские паспорта. И ничего еще не закончилось, а новая жизнь только начинается.

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