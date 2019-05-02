Анна Герман: Одесса оплакивает жертвы 2 мая 2014-го... Услышит ли эту боль и скорбь пан Зеленский? Не знаю...

- Анна, у меня такое ощущение, что пять лет назад, 2 мая 2014-го, именно вам я первой позвонил. Не знаю, вы помните это или нет...

- Я помню тот разговор.

- То, что тогда происходило в Одессе, в Доме профсоюзов и вокруг - просто не укладывалось в голове.

- Да, все это было, - казалось невероятным. Вы помните - проходило много информации о том, что люди звонили в "скорую", в пожарную охрану, пытались вызвать помощь. И тогда говорили: не пускают пожарных, не пускают "скорую"... (к Дому профсоюзов). И нет никакой возможности помочь этим людям, которые там сгорали заживо.

На днях, 30 апреля, в прямом эфире, я просила новоизбранного президента Зеленского: надо 2 мая быть с одесситами. Надо поехать в Одессу, надо почтить память погибших, встретиться с их родственниками и дать им слово, заверить их, что он сделает все, чтобы виновные и те, кто уничтожил людей, - были наказаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706505" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Одессе: 5 лет спустя.2 мая 2014 года начались масштабные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. В них погибли около 50 человек. Спустя пять лет следствие так и не ответило на вопросы о причинах и виновниках трагедии

Вся Одесса сегодня плачет. Вы знаете, родственники, род моего мужа - из Одессы. Вот они сейчас живут в разных странах. Но они все в этот день связываются друг с другом, они все скорбят.

Я не знаю - послушал ли меня Владимир Зеленский... Александр, вы меня слышите?

- Да, я читал это ваше заявление.

- Думаю, скорее всего, не послушает.

- А почему вы решили предложить это новоизбранному президенту? Почему вы с таким заявлением решили обратиться к пану Володимиру Олександровичу? Что это может дать Украине? Что это может дать президенту?

- Это может дать людям веру в справедливость, веру в то, что в Украине возможна власть, которая будет, знаете, - одинаково относиться ко всем людям, которая, наконец, прекратит этот вот... Ну, такой диктат одной части населения, одной партии, одной политической силы, от которой страдала вся Украина. Потому что, я абсолютно уверена, что вся вина за одесскую трагедию лежит на нынешней власти, которая сейчас уходит. И, будем надеяться, что она уходит навсегда.

И я думала, надеялась, что, может быть, новоизбранный президент, новый человек - даст почувствовать одесситам, что он с ними, что он понимает их боль, их скорбь, их утраты... И что он сделает все, чтобы не допустить больше таких примеров в Украине.

Ну, не знаю... Боюсь, что меня не услышали.

- Ну, может быть, он сам не слышал, а ему не передали. А что бы это дало?

- Если не передают, если не информируют... Это тоже о чем-то говорит.

Анна Герман: «Вся Одесса сегодня плачет. Услышит ли это Владимир Зеленский?» 00:00 00:00

- А вы президента Януковича обо всем информировали?

- Ну, я - да. Поэтому меня и обвиняли: зачем ты портишь настроение президенту?

- Тогда, 2 мая 2014-го, мы не знали о том, что аж 45 человек погибнет в огне в Доме профсоюзов. И тогда мы не знали, что выпустят из камер тех, кто несёт ответственность за случившееся. А до сих пор остаются в заточении люди, которые были среди тех, кто там находился, но не погибли. Вот и эта несправедливость...

- Я надеюсь, Александр, что будет расследование.

- Дело не в том, наверное, - хотя, и в этом тоже - поедет или не поедет в Одессу пан Зеленский. Но, может быть, действительно, какие-то следственные действия начнутся...

- ...И проведут расследование и по гибели тех людей, которые живьём сгорели в офисе "Партии регионов" в это время. Их сожгли живьём. И о них никто не говорит. И будет, может быть, расследование в связи с гибелью милиционеров, которые были жестоко убиты во время тех событий. И - по всем жертвам этой страшной трагедии.

Но Одесса... Одесса - это маркер.

И сегодняшний день, и то, как те люди, которые приходят к власти, которые победили на этих президентских выборах, отнесутся к этому дню, 2 мая - это главный маркер, по которому мы можем делать вывод - как они будут вести себя дальше и что будут делать в Украине.

- Будем надеяться, что о трагедии 2 мая никогда не забудут. И какие-то шаги будут сделаны - прежде всего, новой украинской властью.

- Будем надеяться... И не только надеяться, но и делать все, чтобы осенью (Речь - о выборах в Верховную раду.- А.Г.) к власти пришли люди, которые начнут эти страшные ошибки исправлять.

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