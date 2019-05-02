Депутат Бундестага: Убийство 2 мая в Одессе — огромная трагедия, которая должна быть тщательно расследована

Ровно пять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло одно из крупнейших массовых убийств новейшего времени. После серии уличных столкновений активистов майдана и антимайдана последние укрылись в Доме профсоюзов в центре города. Они выступали за равный статус для русского языка и децентрализацию страны. Но хорошо экипированные боевики из числа украинских националистов подожгли здание, в пожаре погибло 46 человек (по большей части — простых одесситов). Почему истинные виновники бойни до сих пор не наказаны, и надо ли судить военных преступников следующей, ещё более масштабной трагедии — противостояния в Донбассе?

Об этом «КП» рассказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по международным делам Армин-Паулюс Хампель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706505" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Одессе: 5 лет спустя.2 мая 2014 года начались масштабные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. В них погибли около 50 человек. Спустя пять лет следствие так и не ответило на вопросы о причинах и виновниках трагедии

«Пролить свет на одесскую тьму может уголовный суд»

— Господин Хампель, 2 мая исполняется пять лет Одесской Хатыни. Но ни в Киеве, ни в Брюсселе до сих пор не назвали её виновников.

— Это массовое убийство — огромная трагедия, которая должна быть тщательно расследована. Пролить свет на тьму может уголовный суд. [Однако] Европа — или, вернее, Европейский союз — видит только одну точку зрения на эту трагедию — точку зрения Украины. (Прим. «КП»: В официальном поле Киева последние пять лет доминировали две взаимодоплняющих версии Одесской Хатыни: «они сами себя сожгли» и «это провокация московских агентов».) Тогда как мы, партия АдГ, требуем принять во внимание точку зрения обеих сторон конфликта относительно причин того массового убийства.

— Многие убеждены, что страшные кадры Одесской бойни способствовали ожесточению гражданской войны на юго-востоке Украины, которая продолжается до сих пор. Между тем на прошлой неделе Свободная демократическая партия Германии (СвДГ) предложила план «мирного урегулирования в Донбассе» (предусматривает «противостояние российской агрессии» и «ввод немецких полицейских» на линию разграничения между украинской армией и народными республиками — прим. «КП»).

— Предложение СвДГ недальновидно, поскольку олицетворяет лишь точку зрения Запада на конфликт в Восточной Украине. Но нам нужны не «немецкие полицейские в кризисном регионе», а реальное разрешение кризиса. Более того, присутствие здесь иностранных сил безопасности может усугубить и так нестабильную ситуацию.

— Что же делать?

— Необходимо обновить минский формат (речь о соглашениях, заключенных между Киевом и ЛДНР в 2014-15 годах при участии Москвы, Берлина и Парижа: о федерализации Украины и отводе тяжёлых вооружений обеими сторонами — прим. «КП»). Причём таким образом, чтобы был обеспечен баланс интересов безопасности как России, так и Украины.

Военные преступления в Донбассе подлежат Гаагскому трибуналу

— На прошлой неделе ваш однопартиец, депутат Берлинского городского парламента от АдГ Гуннар Линдеманн предложил отдать экс-президента Украины Петра Порошенко на суд «Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе». Как вы смотрите на подобную инициативу?

— После урегулирования конфликта любая сторона должна относиться к другой с уважением. Разумеется, какая-либо из них имеет право искать винновых в серьёзных военных преступлениях — и эти люди должны предстать перед независимым судом. Таковым может стать Международный суд ООН в Гааге* или отдельный трибунал по военным преступлениям на Востоке Украины. В качестве примера аналогичного органа можно привести Нюрнбергский трибунал по военным преступлениям [руководства нацистской Германии]. Но, в любом случае, долговременной целью должны выступать добрососедские отношения между Россией и Украиной.

— Вы упомянули о событиях 1945 года. Между тем всего через пару дней мы празднуем 9 мая, День Победы над Германией — над вашей родной страной. Не разъединяет ли этот праздник два наших народа, русских и немцев?

— Для нас День Победы (который мы празднуем 8 мая)** ознаменовал конец падения великой и культурной европейской нации в пропасть. Между нашими народами шла кровопролитная бойня — однако новый подъём начался именно после этой низшей точки. Можно сказать, есть некая историческая ирония в том, что русским и немцам приходится воевать, дабы затем счастливо жить вместе. Оба наших народа имеют теснейшие связи на протяжение веков. Мы нуждаемся друг в друге, чтобы в долгосрочной перспективе реализовать идею Владимира Путина насчёт общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член парламентского комитета по международным делам Армин-Паулюс ХампельФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как бороться с фейками

— Вы много лет работали журналистом. Какими качествами должен обладать «воин пера» в век фейковых новостей?

— Старанием и любовью к правде — они нужны в любую эпоху. Хороший репортёр стремится дойти до сути вещей. Он не должен быть идеологически заряжен по отношению к определённой теме или персоне. Как сказал мой коллега по «медиа-цеху» Ханс-Йоахим Фридрих: «Хороший журналист — он всегда везде, но при этом он никому и ничему не принадлежит».

Примечания

* В англоязычной традиции данный судебный орган именуется International Court of Justice; в России его не вполне корректно называют «Гаагским трибуналом». При этом следует понимать, что в Гааге функционирует сразу несколько институций с похожими названиями, в которых путаются даже специалисты: Международный суд ООН; Международный уголовный суд; Международный трибунал по бывшей Югославии и др.

** Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил вступил в силу в 23:01 по центральноевропейскому времени 8 мая и в 01:01 по московскому времени 9 мая, поэтому Россия и Запад празднуют День Победы-1945 в разные даты.

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