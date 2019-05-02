Шарлиз Терон снялась в бикини для обложки и рассказала, что принимала наркотики

Шарлиз Терон снялась в бикини для обложки июньского номера журнала Marie Claire. 43-летняя актриса предстала в чувственной фотосессии, позируя в нежных и одновременно строгих образах. Кроме «верха» от бикини она примерила кружевной топ и полупрозрачную сорочку, а также черное платье с декольте. Кадрами фотосессии Терон поделилась в своем Инстаграме.

В интервью Шарлиз рассказала о себе довольно неожиданные вещи: голливудская звезда вспомнила свою бурную молодось. В 20 с хвостиком актриса перепробовала все – от путешествий автостопом до запрещенных препаратов.

- В 20 лет я жила с установкой, что жить нужно на полную катушку, ведь завтра я могу умереть, — вспоминает она. — Я хотела испытать все: познакомиться с миром, попробовать наркотики, поехать в Турцию на четыре месяца с одним рюкзаком и путешествовать автостопом... И я сделала это, поэтому к тому времени, когда у меня появились дети, я была действительно готова стать мамой».

charlizeafrica Thank you @marieclairemag #LongShot #May3 Photographer: @thomaswhiteside Fashion Editor: @j_errico HAIR: @hairbyadir MAKEUP: @kateleemakeup MANICURE: @jennahipp PRODUCTION: @JOYASBURYPRODUCTIONS @specialprojectsmedia

После 30 лет Шарлиз обратилась к психотерапевту, который помог ей разобраться с собой и со своими демонами. Актриса хотела покончить со своим прошлым – в детстве она жила в ЮАР с отцом-алкоголиком, который избивал ее маму. Когда Шарлиз было 16, ее мать застрелила отца из ружья у нее на глазах из самообороны.

- Я начала ходить к психотерапевту, - говорит Шарлиз. - Причин тому было несколько — неопределенность и мое детство в Южной Африке с отцом-алкоголиком. Я хотела найти внутреннее равновесие, чтобы создать счастливую жизнь для своих детей.

Шарлиз снялась в чувственной фотосессии. Фото: Инстаграм.

Психотерапевт нашел у Шарлиз обсессивно-компульсивное расстройство. При этом синдроме у человека непроизвольно появляются навязчивые или пугающие мысли, от которых он пытается избавиться с помощью таких же навязчивых действий. У Шарлиз это вылилось в маниакальную любовь к порядку.

- Одержимость - это хорошо для меня, - говорит актриса. - Я очень сосредоточена на вещах, которые для меня важны. Но я борюсь с обсессивно-компульсивное расстройством, поэтому постоянно привожу в порядок вещи, которые вижу вокруг себя: шкафы, ящики. Это связано с тем, что я чувствую: когда вещи находятся вне поля моего зрения, они выходят из-под контроля.

Сегодня Шарлиз признает, что она наконец-то живет в ладу с собой и с миром. Она воспитывает двоих темнокожих приемных детей – семилетнего Джексона и трехлетнюю Августу.

- Я люблю быть мамой, - говорит Шарлиз. - Я встаю с ними в 5.30 каждый день. Я готовлю им завтрак, даю им с собой обеды. По выходным мы проводим время с семьей и друзьями. Я готовлю для них лазанью или стейк. Мы много готовим на гриле. В 7.45 вечера я уже в постели.

Актриса примерила кружевной топ. Фото: Инстаграм.

Все свое время актриса посвящает детям. С тех пор, как Шарлиз рассталась с гражданским мужем, актером Стюартом Таундсендом, и разорвала помолвку с главным голливудским сердцеедом Шоном Пенном, ее личная жизнь в полном штиле. Время от времени актрисе приписывают романы (последний — с новоиспеченным холостяком Брэдом Питтом), но они оказываются просто слухами. На днях Шарлиз призналась, что ее сердце свободно.

- Я одна уже около десяти лет. Просто кто-то должен "вырастить" мне пару и подвести познакомиться. Я абсолютно доступна, - призналась Терон на фестивале CinemaCon Awards в Лас-Вегасе.

А недавно Шарлиз раскрыла еще один секрет: почему она одевает 7-летнего сына Джексона как девочку.

- Да, я тоже думала, что он мальчик, - говорит Шарлиз. - До тех пор, пока в три года он не посмотрел на меня и не сказал: «Я не мальчик!». Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными.