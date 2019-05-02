Грузия выдаст России предполагаемого организатора убийства следователя Шишкиной

В громком деле об убийстве следователя Евгении Шишкиной, которая была застрелена октябре 2018 года, появился еще один подозреваемый. По версии следствия, именно IT-специалист Ярослав Сумбаев спланировал и организовал преступление. Есть улики, говорящие о его связи с исполнителем, 17- летним Абдулазизом Абдулазизовым, жителем Санкт- Петербурга, который был арестован ранее. Уже установлено, что заказ на убийство следователя был размещен в DarkNet, а оплата преступления произведена в биткоинах. Но даже отсутствие личных контактов не помогло скрыть преступление.

Как только на руках исполнителя защелкнулись наручники, предполагаемый заказчик предусмотрительно выехал из страны. Осенью он был задержан в Тбилиси с поддельным паспортом. Адвокаты айтишника попросили для него убежище в Грузии, но получили отказ. Позже документы на экстрадицию подала российская сторона.

Абдулазиз АбдулазизовФото: ВКонтакте

Судя по данным сайта городского суда Тбилиси, ходатайство об экстрадиции было удовлетворено. Уже в ближайшие дни Ярослав Сумбаев будет доставлен в Москву. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, мотивом для преступления стало расследование, которое вела следователь Шишкина.

Следователя Евгению Шишкину расстреляли в октябре у собственного дома

- Анализ дел, которые она вела, вывел следствие на след ее убийцы. Шишкина расследовала в последние годы в том числе дело о хищениях преступным сообществом денег с банковских карт, - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В организации мошеннической схемы хищений Ярослав Сумбаев уже признался. А вот причастность к убийству пока отрицает. «Комсомолка» следит за ходом расследования.

Видео с места убийства Следователя в Москве.

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