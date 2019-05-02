2019-05-02T22:43:21+03:00
Звезды

По каким критериям в жюри «Евровидения» вошли модельер Игорь Гуляев, сестры Толмачевы и Симон Осиашвили

Европейский вещательный союз рассказал, что теперь голосование судей может быть отменено в случае явных нарушений
Кира БУЛЫЧЕВА
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Cестры Анастасия и Мария Толмачевы появятся в жюри «Евровидения»Cестры Анастасия и Мария Толмачевы появятся в жюри «Евровидения»Фото: Instagram.com
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В этом году Европейский вещательный союз открыл имена членов жюри еще до начала конкурса. Всего 205 человек в этом году будут судить участников музыкального смотра, который пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Как сообщили организаторы конкурса, им надо будет вынести вердикт в пяти номинациях: вокал, шоу, композиция, оригинальность песни и общее впечатление.

Мы узнали имена тех, кто будет отвечать за оценки, выставленные Россией другим странам. Это дизайнер Игорь Гуляев, сестры Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

По сообщению сайта eurovision.tv, «в этом году оценка исполнителя будет на 50 процентов состоять из голосов телезрителей, и на 50 из группы профессионалов музыкальной индустрии». Также нам рассказали, что за голосованием членов жюри будут следить специальные наблюдатели от Европейского вещательного союза, которые оставляют за собой право «сюрпризом» наведываться в место, где они будут работать, чтобы убедиться, что все идёт правильно. Важный пункт: после голосования организаторы конкурса (EBU) соберутся, чтобы проверить результаты жюри. В случае явных нарушений их голосование может быть отменено. Эх, вот бы нам в 2016-м году такой пункт - может и пересмотрели бы «нули», поставленные жюри более чем 20 стран нашему Лазареву.

Далее, мы узнали, что оказывается были строгие методы отбора людей в жюри.

«Члены жюри не должны были участвовать в предыдущие 2 года, и им должно быть не менее 16 лет в день голосования. Они должны иметь солидный музыкальный/художественный опыт и соответствующий профессиональный опыт (например, певец, музыкант, композитор, автор текстов песен, профессионал в сфере теле/ радио развлечений, музыкальный критик/эксперт, танцор или хореограф). Членами жюри являются граждане страны, которую они представляют. Ни один член жюри не должен быть каким-либо образом связан с участвующими песнями и/или исполнителями, участвующими в конкурсе, чтобы голосование проходило в условиях полной независимости и беспристрастности».

У нас этим критериям соответствуют все участники, даже Игорь Гуляев, который уже много лет является частью нашего шоу-бизнеса.

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С кем будет соперничать Лазарев на Евровидении 2019?.Сергей Лазарев будет представлять Россию на Евровидении. Певец назвал своего главного соперника в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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