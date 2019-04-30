Сергей Лазарев - о слезах после «Евровидения», «голом» выступлении и первых влюбленностях сына

Буквально несколько дней осталось до отъезда российской делегации в Тель Авив, где этом году пройдет «Евровидение». Наш Лазарев, кажется, находится в полной боевой готовности. Хотя второй раз штурмовать эту вершину - дело, безусловно, не самое простое. «Комсомолка» выловила Сергея где-то в перерыве между съемками «документалки» к конкурсу и вручением награды за то, что его диск «В эпицентре» стал платиновым. Артист собран, свеж, как всегда до педантичности аккуратен, в том числе и в действиях - никакой суеты и нервозности. Правильный настрой перед хаосом грядущего евросмотра.

«ЕСЛИ Б НЕ ПОЕХАЛ, ТО СЕБЯ БЫ СОЖРАЛ»

- Ты уже говорил на недавней пресс-конференции, что у тебя было много сомнений перед поездкой. Что конкретно мешало тебе принять решение?

- Любой артист, который уже побывал на «Евровидении» в качестве участника, понимает, что это - большой стресс. С той же Полиной Гагариной (певица представляла нашу страну в Вене в 2015-м году - авт.) когда обсуждали, она говорила, что это было так стрессово, что вряд ли еще раз согласится принять в этом участие. Было, и слава Богу, что прошло.

У меня же немного другие ощущения. Несмотря на то, что это было правда нервно и сложно, у меня осталось положительное «послевкусие». Конечно, помогла невероятная поддержка со стороны зрителей, российских и европейских. Потом, я показал себя достойно в стрессовой ситуации, завоевал так или иначе призовое место: третье в общем зачете, первое по голосованию людей. Это высокий результат. И я понимал: если соглашусь поехать еще раз, то от меня будут ждать только улучшения результата.

И вот я сидел и думал - что еще я могу такого сделать, чтобы никакие члены жюри нам не помешали, чтобы нас не бойкотировали. Тогда ведь сделал все, чтобы быть на первом месте. Более того, по всем ставкам букмекерских контор мы были лидерами, среди полуфиналистов мы набрали максимальное количество очков от зрителей и жюри. Это можно все посмотреть - информация открытая. Поэтому-то нас и стали все заранее поздравлять - потому что понимали, что после двух полуфиналов лидер все равно Россия. Номер был на победу, выступили на победу, но ее у нас не оказалось...

Сейчас все, в том числе и зрители считают, что я сделал второй заход только ради победы. Но я понимаю, что все другое - страны, действительность, песни, обстановка другая. Поэтому начинать надо нам с нуля, а не с третьего места, на котором закончилось прошлое «Евровидение». Для зрителей я как будто стартую именно с третьего месте и должен стать выше. Но это же не факт! Может быть и выше, а может быть и ниже.

Я понимаю, что «возвращенцев» на этом конкурсе не очень любят. Многие артисты во второй заход имели результат ниже, а иногда не проходили не то что в финал - национальный отбор, как это было с победительницей евросмотра, шведкой Лорин. Сейчас я у букмекеров на втором месте. Это уже большой успех и дай Бог так и сохранится. Но я все может сто раз поменяться. Я знаю: если бы не принял предложение канала «Россия», то в мае смотрел бы конкурс по телевидению и жрал бы себя, что не воспользовался шансом в себе что-то воспитать. Может быть, я пожалею о принятом решении. Но я рискнул, сказал «да», и пустился в это путешествие вновь.

Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе "Евровидение 2019".Фото: Личный Архив

«ВЫПАХИВАЛ ВСЮ СВОЮ КАРЬЕРУ»

- Мы, журналисты, которые в 2016-м году ездили освещать конкурс, очень переживали, плакали и страдали, узнав результат. И при этом мы же на сцену не выходили, не пели! Если уж у нас был стресс после конкурса, то как ты тогда справился с тем количеством эмоций, которые на тебя навалились?

- Я хочу сказать, что у меня шлейф адреналина и эмоций был недели две еще. Через две недели меня прорвало, я даже плакал. Но я тогда до конца не понимал, что произошло. Все эти разборки, политическое-не политическое голосование. Только когда все утихло, я смог расслабиться.

Все те нервы и усилия вылились в результат. Я увидел полные залы любви и поддержки во время гастрольного тура, но уже потом. Я честно скажу, что я до конца внутри себя не верил, что в моей жизни возможно, чтобы было так: приехал и победил. В день финала я чувствовал, что все будет не так, как все уже напрогнозировали. Плюс у меня был сильнейший страх - что я упаду со стены во время своего номера. Особенно после того, как я на первой репетиции упал. Еще и сон приснился в день финала, что я в итоге свалился с декорации... Это было жутко. Но я вышел, спел, попал во все ноты, нигде не упал. И после того, как все получилось, наступило абсолютное счастье. Я орал за кулисами от радости, что все сделал, все спел и вот наконец «это закончилось». Я понимал, что впереди голосование, но я вышел за кулисы и сказал - ребята, как бы там ни было, мы сделали максимум.

И вот эта эйфория от удачного выступления меня и накрыла во время голосования. Ну и первое место от зрителей меня тоже воодушевило. Именно поэтому я не был в шоке - клянусь, для меня было победой, что я не упал, что все сработало, и все вышло круто и достойно. И радость от этого перекрыла «не радость» от голосования. Но когда я увидел, что жюри нам не дают баллы, то не понял - почему нам дают нули? Как будто нас вообще не было. Но это было не расстройство и не злость, а удивление. И когда оказалось, что ровно половина дала мне нули, то я понял, что это не про выступление. Оно было таким же, как и в полуфиналах, где мы победили. Но я боялся, что мы будем еще ниже. Слава Богу, что зрители нас «подняли».

У меня же вечно все через какие-то препятствия. Никогда ничего не давалось просто так. Всегда надо было изо всех сил работать. Всю свою карьеру я именно «выпахивал». У меня не было такого пикового момента после «Smash!», чтобы выпустил песню, и вся страна тут же приняла. Я потихоньку, помаленьку, выстраивал свою карьеру. И вот создал то, что имею.

- Было ли у тебя когда-то ощущение, что вот оно, дно - все плохо и тяжело и хочется все бросить?

- Было, конечно, как раз после того, как «Smash» распался. Мне нечего было есть, мне нечего было делать, и все. Денег никаких не было, лишь только полное опустошение. Я начал с 2005-го года потихонечку что-то выстраивать, и вот выстроил. Сейчас я сам себе делаю некий вызов и себя проверяю. Не знаю, где эта цель и что впереди, просто должен реализовать какие-то свои желания. Иду себе спокойно вперед - ни за «Грэмми», ни за первым местом «Евровидения», ни полным «Олимпийским» (который был и не один раз). Я будто себя испытываю, бросаю себя в разные обстоятельства…

- Напоминает мне компьютерную игру.

- Да. Будто бы постоянно переходишь с уровня на уровень, а где этот финал - не понятно.

УБЕРЕЧЬ СЫНА ОТ ФОТОВСПЫШЕК

- К слову, по поводу того, куда ты идешь. Нашла тут твои старые интервью. Напомню, что, во-первых, в свои 24 года ты говорил, что чувствуешь себя на 35 лет. Во-вторых, тогда ты мечтал, что у тебя будет дом и трое детей...

- Сейчас, в свои 36, я наоборот, ощущаю себя гораздо моложе. А про дом и детей - начинаю потихонечку свои мысли и желания реализовывать. Видишь, как хорошо! А мне мама тут недавно дала интервью, где мне 26 лет. Мне интересно перечитывать, видеть, как ты мечтаешь, куда движешься. Вот, было «Евровидение», туры, концерты, программы. Я пытаюсь понять - а что дальше?

- Еще двое детей?

- Дети это прекрасно.

Певец Сергей Лазарев с сыном Никитой.Фото: Личный Архив

- Но хватит ли на них времени? Вот приходит Сергей Лазарев домой, а у него там две собаки, мама, сын, племянница, кот… Получается ли у тебя уделять всем внимание и находить время на себя, чтобы побыть одному? Может, в спортзале получается?

- Не сказал бы. Спортзал это тоже работа над собой. Хорошая форма даётся тяжело. Это каждый день уговоры себя, чтобы пойти в зал. Понятное дело, ты получаешь от этого удовольствие. Но когда уже отзанимался. Для меня место отдыха - все равно дом, быт. Меня очень разгружает, когда я занимаюсь домашними делами.

- Глажка, стирка?

- Да, я раньше это делал. Сейчас я очень люблю что-то перебирать, выкидывать что-то ненужное: какие-то банки, коробки пустые. Вот эти простые домашние дела меня очень расслабляют и переключают.

- А есть такой момент, что ты приходишь и говоришь «папу сейчас мы не трогаем, он должен побыть один полчаса»?

- Нет, так не бывает. Мне, конечно, иногда бывает надо побыть одному, но я так никогда не скажу. Если Никита что-то хочет, я всегда стараюсь ему уделить внимание. Потому что я в силу своей профессии могу не так часто с ним быть, как бы хотел. И когда я в Москве, то максимально много провожу с ним времени, потому что понимаю, что потом снова уеду.

- На днях ты на пресс-конференции ты говорил, что колеблешься, брать сына на «Евровидение» или нет...

- Да. Филипп берет своих, но у него дети постарше. Никитка сейчас тоже подрос, но ему больше внимания требуется, чем раньше. И он, конечно, скучать будет - я же надолго уеду. Но я боюсь, что приезд в Тель Авив для него будет большим стрессом. Мне нравится, что я в нем сохранил это детство - обычное, простое. Он очень любит ходить в сад, где что-то клеит, лепит. Очень увлечен этим, а не гаджетами. И так я не хочу его в эту гущу фотовспышек…Он был на моем концерте, понимает, что как и чего. Но все равно не хочу «зацикливать» его на своих песнях, погреты мои чтобы везде висели. Не хочу культа папы-артиста. Он должен относиться ко мне уважением, но только потому, что я его отец…

- Ему сейчас 4,5 годика - возраст тревожный, капризный. Дети в основном начинают «сидеть» в айпадах. Прям общая проблема какая-то.

- Нет, в айпаде он решает только задачи. Не смотрит там мультики, не играет в игры. Если играет в машинки, то в настоящие, а не в компьютерной игре. В какой-то момент, пару лет назад, этот гаджет был и как развлечение. Но какой-то момент я понял, что сын начинает в этот виртуальный мир потихонечку погружаться. И еще я заметил, что у него глазки начали портиться. Врач посоветовал отказаться от айпада. Я объяснил сыну все, и он понял, не стал биться в истерике. С ним можно договариваться. Никита - тот самый ребенок, который готов слушать и слышать тебя.

- Не просит еще братика или сестренку?

- Ну, он как-то об этом не особо говорит. Ему прекрасно в садике, там хватает друзей. Уже какие-то первые влюбленности пошли. «Какая-то девочка вдруг обратила внимание на другого мальчика, как же так, я же с ней дружу». Это так трогательно и мило! Он был уже на нескольких днях рождения, в том числе у Гарри и Лизы Галкиных, дружит с Соней, дочкой Ани Лорак, которая взяла его в оборот, как младшего братика. У него друзей хватает - и простых детишек в саду и из сферы шоу-бизнеса. Ну а дома ему пока хватает собак и кошек.

ОБНАЖЕННЫЙ МОНОЛОГ

- Расскажи, пожалуйста, про песню «Scream».

- Песня построена вокально очень тяжело, ее мало кто может спеть, если честно. Сложнее намного, чем «You the only one», с которой я в прошлый раз выступал. И эмоционально тяжелее. Та песня форматнее, проще. Если что - могли бы бэк-вокалисты подпеть. А тут я «голый», не прикрыт ничем. Очень высокие ноты, потом идут очень низкие. Я до сих пор ее «впеваю», и пока не идеально все. Но время еще есть.

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

- Я не могу не спросить, хотя это большая тайна. Но, тем не менее - этот номер такой же опасный, как и тот, что в 2016-м году, где ты мог в любой момент сорваться с декорации?

- Нет, он не опасен с точки зрения здоровья. Он просто другой. Многие, конечно, ждут, что я буду летать, но, как бы я не хотел это сделать, на сцене «Евровидения» это запрещено правилами. Естественно, мы думали, как можно использовать мои цирковые способности, например. Но, к сожалению, никакие лонжи, на которых работает артист во время выступления, подвешивать нельзя. Мы думали, хотели, посылали запросы, но нет.

- В прошлый раз говорили, что песня «You the only one» посвящена некой девушке. А у этой песни есть ли какой-то адресат?

- Знаешь, я могу тебе честно сказать, что у этой песни адресат - я сам. Тут у меня монолог самого с собой. И по номеру тоже - будет тоже как монолог. Это как и про конкурентов. Мой главный конкурент - я и мое выступление в 2016-м году. Смогу ли я сейчас или не смогу побороть свои страхи, опасности, страхи и риски.

- Я думаю, ты сам прекрасно понимаешь одну вещь. Ты свою часть можешь сделать идеально, но всегда есть то, что находится вне нашего контроля, вне нашей воли.

- Именно поэтому я так долго принимал решение. Ну вот опять я сделаю все максимально. А потом какая-то третья сила начнет (или попытается) повлиять на результат. Но я буду знать, что со стороны я сделал, что мог.

О ПОТЕРЕ АДЕКВАТНОСТИ И СОВЕТАХ МАДОННЕ

- Ты раньше говорил, что для тебя пример - это Мадонна. Она в этом году выступит на «Евровидении». Если увидитесь с ней на одной из вечеринок, то что бы ты у нее спросил?

- - Она была для меня примером, как «шоувумен». И многие мои шоу были вдохновлены ее концертными программами наряду с другими концертами больших мировых звезд. Что бы я спросил? Я, если честно, столько уже набил шишек и имею такой большой опыт в своей профессии, что сам уже мог бы раздавать советы и что-то советовать Мадонне(смеётся). Главное, как мне кажется - это взрослея, не сходить с ума. От собственной значимости, популярности, известности. Оставаться адекватным очень важно.

- А ты когда-то чувствовал, что теряешь адекватность?

- Ну, последнее время нет. Я от усталости бываю более раздражительным, например, или более требовательным. С меня спрос всегда, как мне кажется, намного выше, чем с других коллег - все буквально под лупой рассматривается. Поэтому я не имею права на ошибку, и требую с команды много. Но у меня внутри (или на небесах), кажется, есть ангел хранитель. И, как только я где-то начинаю задирать нос, то по нему кто-то будто бьет. И у меня в чем-то убывает. Я это, конечно, сразу замечаю. За время моей жизни было несколько таких историй, когда случалась будто расплата. Поэтому я очень аккуратно радуюсь своим успехам, тому, что происходит. И точно не хочу гневить Бога и жаловаться, что я устал, что хочу побыть дома и отдохнуть от концертов. Потому что в какой-то момент мне могут предоставить такую возможность. И я буду просто дома сидеть, что вряд ли мне понравится.

- Сейчас ты весь нацелен на конкурс. Но у тебя будет вообще свободное время в Тель Авиве?

- Да, безусловно, я хочу посетить Стену Плача, по старому городу погулять. Но мне важна концентрация. Как только я сконцентрирован, то у меня все получается. Как только думаю о другом, то у меня не получается. Я постараюсь быть весь в процессе.

КСТАТИ

«Евровидение - 2019»: Лазарев назвал главного конкурента

Сборы на «Евровидение» подходят к финалу. 24 апреля наша делегация вылетит, наконец, в Тель Авив для того, чтобы посвящать каждую минуту своего времени выступлению Сергея Лазарева, которое случится 16-го мая. Наш артист выйдет на сцену во втором полуфинале, под 13-м номером, чтобы покорить конкурс своим «Криком» - именно так называется его песня. (подробности)