2019-05-02T23:30:49+03:00
Политика

Юнна Мориц: То, что случилось в Одессе, не битва идей, это - Освенцим, где звери сжигают людей

Великая поэтесса прочитала для посетителей сайта kp.ru и слушателей Радио "Комсомольская правда" своё самое пронзительное стихотворение - о трагедии 2 мая 2014-го [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна МорицЮнна МорицФото: Александр ГАМОВ
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- Юнна Петровна, вы все же поэтесса - провидец... Скажите, пожалуйста, почему - те, кто повинен в том, что пять лет назад в Доме профсоюзов в Одессе погибли ни в чем не повинные люди - почему они до сих пор не наказаны? Уголовного расследования - как такового - так и не было... Зато в камерах сидят люди, которые там находились, но не сгорели. Когда Бог накажет вот этих злодеев и когда он поможет выйти на свободу тем - совсем невиновным?

Конечно же, Юнна Мориц дала, на мой взгляд, исчерпывающий ответ на этот вопрос...

Но сначала - её стихотворение об этом. Юнна Петровна прочитала его специально - для слушателей Радио "Комсомольская правда". Но и посетители нашего сайта могут услышать эту запись, говоря словами самой Юнны Петровны - "здесь и сейчас"...

Юнна Мориц: «То, что случилось в Одессе, не битва идей, это - Освенцим, где звери сжигают людей».Александр ГАМОВ

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ !

То, что случилось в Одессе, Чудовищный ГРЕХ!

То, что случилось в Одессе, фашизма разврат,

Морда фашизма, фашизма пылающий ад.

То, что случилось в Одессе, не битва идей,

Это – Освенцим, где звери сжигают людей,

Это – фашистам Права Человека даны,

Это Права Человека – войскам сатаны!

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!

То, что случилось в Одессе, фашизма успех,

Это – фашизма концерт и фашизма гастроль,

Хохот фашизма, который – свободы король!

Это – свобода, в которую запад влюблён,

Запад, состряпавший этой свободы бульон.

То, что случилось в Одессе, фашистская месть,

Месть людоедов!.. Россию фашистам не съесть!

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!

В западной прессе – вранья русофобского цех:

Это – фашистам Права Человека даны,

Это Права Человека – войскам сатаны.

То, что случилось в Одессе, не битва идей,

Это – Освенцим, где звери сжигают людей.

Морда фашизма, фашизма пылающий ад –

Это касается ВСЕХ, и ни шагу назад!

- Злодеев должен наказать не Бог, - сказала ещё Юнна Петровна, отвечая на мои вопросы, которые - в самом начале этого материала. - Их должен наказать народ, совесть народа, историческая совесть народа. И даже, я бы сказала, историческая совесть европейских народов, историческая совесть западных народов - в первую очередь должна их наказать.

- Когда это произойдёт?

- Я не могу сказать, когда это произойдёт... Поскольку, на мой взгляд, когда пишутся такие навсегдательские стихи, - как те, которые я сейчас тебе, Саша, прочла - это уже происходит. Это уже происходит - суд над этими людьми.

А эти стихи - и есть суд над этими людьми. А вырубить топором невозможно - написанное таким пером.

- Я с вами согласен. Ну, - и, конечно же, людской суд - он происходит постоянно.

- Мы, только наши усилия, только наша совесть, только наша способность совершать поступки, говорить напрямик об этом, не закрывать глаза на это - и есть суд над этим...

ИСТОЧНИК KP.RU

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