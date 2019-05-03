Кира Найтли беременна вторым ребенком

Кира Найтли ждет второго ребенка. О беременности звезды "Пиратов карибского моря" и "Городости и предубеждения" стало известно после того, как актриса появилась на показе Chanel Resort 2020.

Репортеры, увидев беременную Киру Найтли, умоляли ее попозировать. 34-летняя артистка была в прекрасном расположении духа, одаривала всех улыбкой и буквально светилась от счастья.

alexandremaras Кира Найтли ждет ребенка

Для выхода в свет она выбрала шелковое струящееся платье песочного цвета. Волосы звезды были распущены.

Будущий малыш станет вторым ребенком для Киры. В феврале 2011 года она начала встречаться с музыкантом Джеймсом Райтоном. Кира познакомилась с клавишником британской группы Klaxons на вечеринке, организованной ее подругой и телеведущей Алексой Чанг.

Многие не верили в их отношения, так как Джеймс был известен как любитель шумных вечеринок и крепкого алкоголя. Но встреча с Кирой изменила его жизнь. Молодые люди поженились 4 мая 2013 года во Франции. На праздник пригласили 50 человек, среди которых были ныне покойный модельер Карл Лагерфельд и актриса Сиенна Миллер.

В конце 2014 года стало известно, что Найтли ждет ребенка. До последних месяцев беременности актриса посещала светские мероприятия с мужем. В мае 2015 года у супругов родилась дочь Эдди. После появления малышки Кира не раз говорила, что не намерена отказываться от карьеры. "Я никогда не хотела быть такой мамой, которая целыми днями сидит дома возле детской кроватки", - подчеркивала знаменитость.