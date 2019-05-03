Пользователь высветлил самую темную серию "Игры престолов"

Продюсеры переборщили с темными оттенками в третьей серии "игры престолов" настолько, что зрители просто не смогли увидеть, что происходило в эпичной битве. На следующей день после выхода эпизода пользователь YouTube под ником Hivemind опубликовал обработанные кадры сцены на своем канале, при этом сравнив их с оригиналом.

После обработки кадров зрители смогли оценить декорации сцены

Как оказалось, у актеров в сценах сражений очень богатая мимика, зрители смогли рассмотреть выражение ужаса на лицах тех, кто ожидал приближения армии ходоков.

В сражении людей участвовало гораздо больше, чем мы смогли рассмотреть на темных экранах

Безупречные оказались суровыми солдатами, а людей участвовавших в битве было намного больше, чем нам показалось в "кромешной темноте".

Армия Безупречных на обработанных кадрах выглядит очень внушительно

Армия белых ходоков тоже была многочисленной и очень страшной.

Армия белых ходоков была многочисленной и устрашающей

Хоть все детали скрыла тьма, постановщики не стали ими пренебрегать. Так на осветленных кадрах можно оценить прекрасную работу гримеров. Стали различимы костюмы, прически и оружие персонажей.

Грим персонажей был идеальным

За неделю ролик с осветленными кадрами "Игры престолов" собрал 272 тысячи просмотров. Зрители горячо поблагодарили монтажеров, проделавших эту работу.

"Спасибо за это! Я не понимаю, почему вы потратили 15 миллионов долларов, чтобы не показывать это", - удивились пользователи.

На осветленных кадрах можно рассмотреть детали костюмов и причесок персонажей

Многие просили обработать весь эпизод и выложить его в сеть. Кое-кто даже предложил немедленно перевести авторам деньги, чтобы получить полную версию как можно скорее.

Большинство сцен стали выглядеть эффектнее после осветления

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, сразу после выхода третьей серии, оператор-постановщик "Игры престолов" Фабиан Вагнер объяснил, почему зрители не могли рассмотреть половину сцен. По его словам, дело вовсе не в плохо работе съемочной команды, а в телевизорах и других устройствах, используемых для просмотра сериала.

"Многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры", — сказал Вагнер.

Оператор часть вины он возложил на сотрудников телеканала HBO, которые понизили качество картинки.