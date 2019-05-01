2019-05-01T20:18:35+03:00
Телевизор

Оператор "Игры престолов" оправдался за слишком темные сцены битвы

Многим фанатам не понравилось качество съемки 3 эпизода 8 сезона сериала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вагнер подчеркнул, что слишком темное изображение — это не вина съемочной группыВагнер подчеркнул, что слишком темное изображение — это не вина съемочной группыФото: кадр из фильма
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После просмотра третьего эпизода восьмого, финального сезона сериала "Игры престолов" осталось очень много недовольных. Зрителям не понравилось слишком темное изображение и качество съемки в целом. Получилось так, что многие толком и не смогли разглядеть детали сражения героев с Королем ночи, а ведь битва занимала большую часть 80-минутной серии.

Оператор-постановщик "Игры престолов" Фабиан Вагнер заявил, что случившееся не стоит объяснять плохой работой съемочной команды, ведь вся проблема в телевизорах и других устройствах, используемых для просмотра сериала.

"Многие люди не знают, как правильно настроить свои телевизоры", — сказал Вагнер.

При этом часть вины он возложил на сотрудников телеканала HBO, которые понизили качество картинки. В результате при просмотре сериала в ярко освещенной комнате или при плохом интернет-соединении происходящее на видео было почти не различимо.

Однако отказаться от обилия темных оттенков в третьем эпизоде "Игры престолов" было просто нельзя. Авторы намерено хотели добиться мрачного эффекта, чтобы вызвать у зрителей чувство дезориентации и клаустрофобию, передает TMZ.

К слову, сайт kp.ru публиковал полный рекап 3 серии 8 сезона "Игры престолов". Это подробный пересказ эпизода с некоторой долей аналитики.

Игра Престолов 8 сезон: трейлер.Официальный трейлер последнего сезона

ИСТОЧНИК KP.RU

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