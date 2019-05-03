Шеф-редактор детского "Голоса" попал в реанимацию с инфарктом

Шеф-редактор шоу "Голос. Дети" попал в реанимацию с инфарктом. О госпитализации Александра Подъяпольского сообщила его жена.

"Сегодня я уже могу дышать!.. Инфаркт. Это так страшно... Почти четыре года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера... Сашка", - начала свое обращение к подписчикам ведущая "Русского радио" Алена Бородина.

Женщина поблагодарила не только врачей и медсестер кардиореанимации больницы, где в настоящее время находится Александр Подъяпольский, но и его коллег: "Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого канала и Елене Васильевне Малышевой - всем, кто оперативно вмешался и помог - вы спасли моего мужа".

alenadj1 О госпитализации шеф-редактора детского "Голоса" сообщила его жена

Бородина сообщила, что в настоящее время ее супруг находится в реанимации, под постоянным наблюдением врачей. "Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром... ", - констатировала ведущая.

Бородина не смогла сдержать эмоций: "Люди по эту сторону от двери реанимации умирают вместе со своими близкими, которые оказываются на грани жизни и смерти. Я чуть не умерла вчера. И я бы умерла, наверное... Даже если бы мое сердце продолжало биться, а Сашкино нет... Господи! Спаси и сохрани!".

alenadj1 Александр Подъяпольский с Аленой Бородиной

Напомним, вот уже неделю шоу "Голос. Дети" находится в центре скандала после сенсационной победы дочери Алсу, которую многие телезрители сочли несправедливой. Микелле Абрамовой устроили травлю в Сети. О ситуации с детским "Голосом" публично высказался гендиректор Первого канала. "Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", - заявил Константин Эрнст. Первый канал инициировал проверку результатов голосования. После того, как специалисты проанализируют систему подсчета голосов, они пройдут проверку на детекторе лжи. Скандал с дочкой Алсу прокомментировал и голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media заверила, что как только будут получены результаты проверки, компания их обнародует.