2019-05-03T22:13:47+03:00
Звезды

Шеф-редактор детского "Голоса" попал в реанимацию с инфарктом

Он находится под неусыпным наблюдением врачей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Шеф-редактор детского "Голоса" попал в реанимацию с инфарктомШеф-редактор детского "Голоса" попал в реанимацию с инфарктом
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Шеф-редактор шоу "Голос. Дети" попал в реанимацию с инфарктом. О госпитализации Александра Подъяпольского сообщила его жена.

"Сегодня я уже могу дышать!.. Инфаркт. Это так страшно... Почти четыре года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера... Сашка", - начала свое обращение к подписчикам ведущая "Русского радио" Алена Бородина.

Женщина поблагодарила не только врачей и медсестер кардиореанимации больницы, где в настоящее время находится Александр Подъяпольский, но и его коллег: "Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого канала и Елене Васильевне Малышевой - всем, кто оперативно вмешался и помог - вы спасли моего мужа".

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О госпитализации шеф-редактора детского "Голоса" сообщила его жена
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Бородина сообщила, что в настоящее время ее супруг находится в реанимации, под постоянным наблюдением врачей. "Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром... ", - констатировала ведущая.

Бородина не смогла сдержать эмоций: "Люди по эту сторону от двери реанимации умирают вместе со своими близкими, которые оказываются на грани жизни и смерти. Я чуть не умерла вчера. И я бы умерла, наверное... Даже если бы мое сердце продолжало биться, а Сашкино нет... Господи! Спаси и сохрани!".

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Александр Подъяпольский с Аленой Бородиной
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Напомним, вот уже неделю шоу "Голос. Дети" находится в центре скандала после сенсационной победы дочери Алсу, которую многие телезрители сочли несправедливой. Микелле Абрамовой устроили травлю в Сети. О ситуации с детским "Голосом" публично высказался гендиректор Первого канала. "Активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", - заявил Константин Эрнст. Первый канал инициировал проверку результатов голосования. После того, как специалисты проанализируют систему подсчета голосов, они пройдут проверку на детекторе лжи. Скандал с дочкой Алсу прокомментировал и голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media заверила, что как только будут получены результаты проверки, компания их обнародует.

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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