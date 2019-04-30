2019-04-30T14:18:04+03:00
Звезды

Детский "Голос" предложили разделить на шоу для богатых и бедных с ведущими Собчак и Бузовой

"Голос. Дети" после скандала с дочкой Алсу хотят разделить на два отдельных проекта
Ольга ЛИБГАРДТ
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Первый канал инициировал проверку результатов голосованияПервый канал инициировал проверку результатов голосованияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Шоу "Голос. Дети" предложили разделить на два отдельных проекта - для бедных детей из народа и наследников богатых семей. В качестве ведущих рассматриваются кандидатуры Ксении Собчак и Ольги Бузовой.

"Никто же не стесняется того, что у нас есть Рублевка. Никого же не коробит, что состоятельные граждане отгородились от бедняков и живут в своем отдельном мире. Вот и на ТВ хватит лицемерить. И начать надо с шоу «Голос. Дети». Его предлагаю либо закрыть, либо разделить на два отдельных проекта - для отпрысков из богатых семей и детей бедняков", - выступил с инициативой член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Два новых шоу Манукян предложил назвать "Голос. Дети. Народ" и "Голос. Дети. Деньги". По мнению эксперта, деление на проекты позволило бы участникам не травмировать свою психику и соревноваться в равных условиях.

В качестве примера он привел шоу "Голос 60+", когда пожилые люди соревновались только друг с другом. "И рейтинги, насколько мне известно, были весьма приличные", - прокомментировал "КП" ситуацию вокруг финала детского конкурса общественный деятель.

"Пусть дети звезд и состоятельных людей соревнуются друг с другом. У их родителей много денег, пусть активизируют фан-клубы, вкладывают кучу денег", - предложил эксперт.

Он уверен, что Ксения Собчак будет идеальной ведущей шоу для богачей: "Я не видел другого медийного человека в нашей стране, который был бы настолько повернут на деньгах, как она".

Дети из народа, по его словам, тоже должны иметь шанс на свой успех: "Ведущей этого шоу логично было бы поставить Ольгу Бузову. Поет она так себе, а ведущей будет рейтинговой, эмоциональной, живой. По крайней мере, она точно вышла из народа. И главное, что она своим богатством не кичится и никогда не забывает, где ее корни".

Манукян отметил, что было бы интересно замерить рейтинги у эти двух шоу в случае, если на Первом канале решатся на этот шаг. "Богатые и знаменитые всегда делали и делают все, чтобы ими же придуманные регалии и титулы перешли по наследству их детям. Это абсолютно несправедливо. Талант должен победить деньги. А у нас пока именно деньги побеждают талант", - резюмировал он.

Как писал сайт kp.ru, волна критики в соцсетях и среди звезд эстрады разгорелась на фоне победы в шестом сезоне шоу "Голос. Дети" дочери певицы Алсу. Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов телезрителей. Народ возмутился итогами финала. А Первый канал инициировал проверку результатов голосования. После того, как специалисты проанализируют систему подсчета голосов, они пройдут проверку на детекторе лжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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