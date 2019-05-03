2019-05-03T13:12:31+03:00
Звезды

Алсу увезла детей после скандала на "Голосе"

Певица уехала с наследниками, чтобы забыть обо всем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Алсу уехала отдыхать вместе с детьми после скандала на шоу "Голос"Алсу уехала отдыхать вместе с детьми после скандала на шоу "Голос"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Алсу уехала отдыхать вместе с детьми после скандала на шоу "Голос", сообщила Любовь Успенская. Артистки давно дружат и поддерживают доверительные отношения.

На певицу Алсу и ее дочь Микеллу Абрамову, которая победила в шестом сезоне детского "Голоса", обрушился шквал негатива. Любовь Успенская сообщила об отъезде подруги и ее детей. "Алсу уехала отдыхать вместе с детьми, чтобы забыть обо всем", - заявила вокалистка. Однако не стала уточнять, куда именно направилось звездное семейство.

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Алсу с дочками Микеллой и Сафиной
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Королева шансона также поделилась мнением по поводу отстранения певицы от оглашения результатов музыкального конкурса Евровидение. "Это может быть месть, может кто-то мстит ей. Но почему, мы узнаем позже по какой причине", - цитирует исполнительницу "360".

Она особо отметила, что считает Алсу лучшей представительницей России на европейском музыкальном конкурсе. "Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?", - сетует певица.

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Семья - это самое прекрасное, самое уютное, самое теплое и самое желанное место на Земле , где мы любим и всегда любимы, где каждый из нас по-настоящему счастлив. Бережно храните каждое мгновение Семьи.
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При этом она пояснила, что после скандала вокруг программы "Голос. Дети", где победила Микелла Абрамова, теперь можно рассматривать все возможные варианты. "Если бы эта девочка не была дочкой Алсу, никто бы даже не обратил внимания...", - подчеркнула Успенская.

Как писал сайт kp.ru, cкандал вокруг победительницы шоу "Голос. Дети" Микеллы Абрамовой возник сразу после финала. По итогам SMS-голосования зрителей она получила 56,5%. Многим такой результат показался подозрительным. Первый канал заявил, что проведет внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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