Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Сотрудников завода ОАО "Авиаавтоматика" в Курской области привлекали для голосования за дочь певицы Алсу на шоу "Голос. Дети". На предприятии, которое ранее было известно как ОАО "Прибор", изготавливают в том числе и военную продукцию.

О том, что трудящихся привлекали для участия в голосовании за Микеллу Абрамову, сообщили источники газеты ВЗГЛЯД. Как пишет издание, около 500 человек собрали и попросили проголосовать. По некоторым данным, им оплатили расходы на SMS и выплатили небольшие бонусы.

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com. Сообщалось на ссылки из соцсетей, что работникам завода якобы было предписано явиться на работу к 21:00. "Каждому раздали по три тысячи рублей для того, чтобы они отправляли SMS за Микеллу Абрамову. Процесс жестко контролировался", - заявили интернет-пользователи.

Якобы работники должны были отправить по 20 SMS в начале и в конце передачи. После этого каждого из них премировали. Сейчас завод контролируют бизнесмены из Казани.

Ранее cайт МК.RU сообщил, что сотрудников ГК "Авилон" массово агитировали голосовать за Микеллу Абрамову. Также в этом якобы участвовали сотрудники фирмы по выращиванию шампиньонов "Агрогриб" и производителя овощей "Агро-инвест". Все получили соответствующую корпоративную рассылку, пишет издание. "Это милое создание действительно талант, она дочь замечательных родителей - певицы Алсу и нашего друга Абрамова Яна. Прошу вас, ваши семьи и всех ваших активных друзей и партнеров поддержать ее сегодня". - говорилось в послании за подписью гендиректора АГ "Авилон" Андреем Павловичем.

Как писал сайт kp.ru, скандал разгорелся после победы Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". Зрители возмутились итогами, многие сочли результаты сфальсифицированными. Первый канал ранее заявил о начале собственного расследования из-за скандала вокруг голосования на шоу "Голос. Дети". К проверке привлечена международная компания Group-IB, специализирующейся на кибератаках. Фирма сотрудничает с Интерполом, ФСБ и СК по самым трудным случаям. В следственную группу по делу детского "Голоса" вошли 15 экспертов: криминалисты, аналитики, специалисты по big data и уязвимостям всех видов.

Скандал с дочкой Алсу прокомментировал голландский создатель детского "Голоса". Компания Talpa Media относится к произошедшему очень серьезно и заверила, что как только будут получены результаты проверки, компания их обнародует.