Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу

Который день не утихает скандал, связанный с победой дочки Алсу в шоу «Голос.Дети». Есть подозрения, что помогали Микелле Абрамовой победить не только родители, звезды всех мастей, но и боты.

Чтобы проверить эту версию, Первый канал нанял специалистов из международной компании Group-IB, специализирующейся на кибератаках — фирма сотрудничает с Интерполом, ФСБ и СК по самым трудным случаям. В следственную группу по делу детского «Голоса» вошли аж 15 (!) экспертов: криминалисты, аналитики, специалисты по big data и уязвимостям всех видов.

Если подтвердится стороннее вмешательство в живое голосование зрителей, то есть грубое нарушение правил, Первому каналу придется пойти на беспрецедентный шаг — аннулировать результаты финала. В истории проекта The Voice такого еще не было. Поэтому голландская компания Talpa Media, которая придумала «Голос», владеет правами на него и продает проект как франшизу, должна будет принять это волевое решение Первого канала. Как европейцы отреагируют на сенсационное отклонение от формата? До конца неясно. Именно поэтому «КП» отправила запрос в голландский офис компании. И вот, что они ответили:

«Channel One Russia has been in talks with Talpa Media about the questions that have arisen concerning the voting results of the finals of the Russian edition of The Voice Kids, 6th season which aired last Friday. Both companies take this very seriously. Channel One has decided to conduct an audit by an independent cyber security company Group-IB. We will update you once we have the results of the audit».

Правами на телешоу "Голос" владеет голландская компания Talpa Media.

В переводе на русский это звучит так:

«Первый канал ведет консультации с Talpa Media по вопросам, возникшим к результатам голосования в финале русской версии 6-го сезона The Voice Kids, которая вышла в эфир в прошлую пятницу. Обе компании относятся к этому очень серьезно. Первый канал решил провести аудит при помощи независимой компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Как только мы получим результаты проверки, мы сообщим вам».

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

