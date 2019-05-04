"Можно 10-часовую версию этой красоты, пожалуйста": Лобода в купальнике сводит с ума

Светлана Лобода, как и многие звезды шоу-бизнеса, улетела на море. По собственному признанию певицы, она обожает майские праздники и отправилась на заграничный курорт набираться сил. Исполнительница делится с поклонниками фотографиями с отдыха. Не обошлось и без снимков в купальнике..

Знаменитости, воспользовавшись весенними праздниками, решили устроить себе небольшие каникулы. Не стала исключением и Светлана Лобода. 36-летняя артистка опубликовала в своем блоге новые фото и видео, на которых она позирует в черном купальнике с глубоким декольте. Волосы певицы распущены и немного растрепаны, а на ее лице небольшие темные очки округлой формы.

lobodaofficial 36-летняя певица позирует в черном купальнике с глубоки декольте

Подписчики артистки пришли в восторг от ее фигуры, отметив, что их любимица находится в прекрасной форме. Вокалистка продемонстрировала стройные ноги и осиную талию.

lobodaofficial Светлана Лобода улетела на море

"Красавица", "Лобода офигенная, а фигура просто....", "Я схожу с ума, глядя на нее...", "Слишком идеальна для этого мира", "Можно 10-часовую версию этой красоты, пожалуйста", "Ходячий кусочек секса", "Желанная и безумно талантливая", - пишут фолловеры под фото и видео.

Напомним, вторую дочь Тильду певица родила в мае 2018 года. Девочка появилась на свет в Лос-Анджелесе. Спустя две недели звезда продемонстрировала идеальную фигуру, выйдя на сцену. Не прерывая музыкальную карьеру, Лобода продолжала грудное вскармливание малышки, чему восхищались поклонники.