2019-05-04T13:19:52+03:00
Звезды

"Можно 10-часовую версию этой красоты, пожалуйста": Лобода в купальнике сводит с ума

36-летняя певица показала роскошную фигуру
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Лобода опубликовала свое фото в купальнике и вызвала восторг поклонников. Фото: Instagram.comСветлана Лобода опубликовала свое фото в купальнике и вызвала восторг поклонников. Фото: Instagram.com
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Светлана Лобода, как и многие звезды шоу-бизнеса, улетела на море. По собственному признанию певицы, она обожает майские праздники и отправилась на заграничный курорт набираться сил. Исполнительница делится с поклонниками фотографиями с отдыха. Не обошлось и без снимков в купальнике..

Знаменитости, воспользовавшись весенними праздниками, решили устроить себе небольшие каникулы. Не стала исключением и Светлана Лобода. 36-летняя артистка опубликовала в своем блоге новые фото и видео, на которых она позирует в черном купальнике с глубоким декольте. Волосы певицы распущены и немного растрепаны, а на ее лице небольшие темные очки округлой формы.

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36-летняя певица позирует в черном купальнике с глубоки декольте
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Подписчики артистки пришли в восторг от ее фигуры, отметив, что их любимица находится в прекрасной форме. Вокалистка продемонстрировала стройные ноги и осиную талию.

lobodaofficiallobodaofficial
Светлана Лобода улетела на море
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"Красавица", "Лобода офигенная, а фигура просто....", "Я схожу с ума, глядя на нее...", "Слишком идеальна для этого мира", "Можно 10-часовую версию этой красоты, пожалуйста", "Ходячий кусочек секса", "Желанная и безумно талантливая", - пишут фолловеры под фото и видео.

Напомним, вторую дочь Тильду певица родила в мае 2018 года. Девочка появилась на свет в Лос-Анджелесе. Спустя две недели звезда продемонстрировала идеальную фигуру, выйдя на сцену. Не прерывая музыкальную карьеру, Лобода продолжала грудное вскармливание малышки, чему восхищались поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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