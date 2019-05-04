2019-05-04T17:42:44+03:00
Звезды

Cобчак вместо воссоединения с Виторганом уехала отдыхать с Богомоловым

Телеведущая сбежала в Италию с возлюбленным
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак сбежала в Италию с с Константином Богомоловым.Ксения Собчак сбежала в Италию с с Константином Богомоловым.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Не успели поклонники Ксении Собчак и Макима Виторгана возрадоваться внезапному воссоединению пары, как их постигло разочарование. Телеведущая на самом деле проводит отпуск с Константином Богомоловым, сбежав с ним от городской суеты в Италию. Похоже, теледиве удалось провести публику.

Несколько дней назад Ксения известила подписчиков, что уходит на каникулы. Вслед за этим в ее сторис появилось фото маленького Платона у моря. Похожим снимком из Испании поделился и отец мальчика - Максим Виторган.

Поклонники обрадовались - неужели ради сына знаменитости снова вместе, позабыв все обиды. Однако счастливому воссоединению не суждено было случиться. И вот почему.

Максим отдыхает в компании друзей Ростислава Хаита, бизнесмена Александра Чистякова и его жены Глюк'оZы. Виторган и Наталья постоянно делятся с подписчиками снимками с отдыха. Ксении на этих фото нет. Более того, нет даже намека на ее присутствие.

А все потому, что Собчак сейчас находится совсем на другом курорте. В окружении Константина Богомолова говорят, что он уехал с телеведущей в романтическое путешествие в Италию.

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А море, море...
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Константин опубликовал в блоге и сторис несколько фотографий и видео из Модены в самом сердце Италии. Это родина Энцо Феррари - основателя легендарной марки авто.

На одном из видео слышен голос Собчак. Ксения тоже разместила снимок, где она позирует на пляже.

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Дама в тюрбане и кашемире
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Сейчас в стране достаточно прохладная погода. Температура в среднем не превышает 18 градусов. Этим и объясняется выбор одежды Ксении. Теледива кутается в кашемировый кардиган, а на ее голове - тюрбан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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