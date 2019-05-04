2019-05-04T20:54:30+03:00
Звезды

В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком мини

Ролик выложил бывший ученик АБ Михаил Гребенщиков
Игорь ПОЛЯКОВ
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В Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком миниВ Сеть попало видео танцующей Пугачевой в дерзком миниФото: Евгения ГУСЕВА
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В прошлом году Алла Пугачева решила закрыть свою детскую школу талантов «Рецитал». За обучение родители юных талантов платили ежемесячно по 30 тысяч рублей. Многие дети из малообеспеченных семей занимались у Пугачевой бесплатно. В какой-то момент у певицы стало едва хватать денег, чтобы заплатить за работу учителям, не говоря уже об аренде офиса на Арбате. Последние месяцы Алла Борисовна взяла все расходы на себя, оплачивала аренду помещения из своего кармана.

А потом и вовсе тихо закрыла свою школу.

Однако у певца Михаила Гребенщикова, который служил учителем в школе АБ, осталось видео, как Пугачева занималась с юными талантами.

- Ваше пламя творчества всегда в моем сердце. Творите вечно!-подписал видео с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков.

Это редкое видео Михаил выложил в своём Инстаграме.

mikhail_grebenshchikovmikhail_grebenshchikov
Ваше пламя творчества всегда в моем сердце , творите вечно!
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На видео звезда в дерзком мини и без макияжа лично показывает малышам танцевальные движения. Глядя на эти кадры и на энергичную Аллу Борисовну, сложно поверить, что недавно примадонна отпраздновала 70-летие.

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На прошлой неделе прошёл юбилей Аллы Пугачевой в ресторане на Рублевке, но поскольку торжество было закрыто от прессы, подробности праздника стали известны только сейчас (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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