2019-04-25T15:33:59+03:00
Звезды

70-летняя Алла Пугачева вышла в свет в прозрачной юбке

В таком провокационном наряде звезда блистала на закрытом банкете
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева.Алла Пугачева.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На прошлой неделе прошёл юбилей Аллы Пугачевой в ресторане на Рублевке, но поскольку торжество было закрыто от прессы, подробности праздника стали известны только сейчас.

Как уже писала «КП», Алла Борисовна пригласила на своё 70-летие только ближний круг: свою семью, Филиппа Киркорова, дизайнера Игоря Гуляева, певца Николая Баскова, продюсера Александра Достмана, Игоря Николаева с женой Юлей Проскуряковой, Михаила Жванецкого с супругой Натальей.

Ну и конечно же, певицу поздравила политическая элита: премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой, Валентина Матвиенко.

Сама именинница дефилировала по банкетному залу в чёрном платье и ботфортах. Фирменные пугачевские кудри артистка заменила аккуратной укладкой, вытянув пряди с помощью утюжка для волос.

Ну а к финалу вечера 70-летняя звезда примерила подарок от дизайнера Игоря Гуляева — экстравагантную прозрачную юбку телесного цвета, слегка украшенную узорами. Благо на певице были чёрные шорты, поэтому прозрачная юбка не смотрелась на АБ вызывающе.

На выходе из ресторана журналисты поймали Филиппа Киркорова, который поделился с «акулами пера» ближайшими планами «женщины, которая поёт».

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АЛЛА ПУГАЧЕВА в #IGORGULYAEV
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Несколько лет назад в это никто бы не поверил,но сегодня MADE IN RUSSIA под моим руководством выглядит так !!!
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- Новое шоу Аллы, которое с триумфом прошло в Кремле, скорее всего, увидят ещё несколько городов. Впрочем, Алла сама скоро про это расскажет, - сообщил репортерам король российской поп-сцены и бывший супруг певицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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