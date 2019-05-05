2019-05-05T15:20:25+03:00
Звезды

Жена спасала спивавшегося Валерия Гаркалина и просмотрела у себя неизлечимый рак

65-летний актер впервые рассказал о своем алкоголизме, двойном инфаркте и смерти жены от рака
Ольга ЛИБГАРДТ
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Был период, когда Валерий Гаркалин с одной съемки бежал на другую, почти не спал и параллельно успевал играть в театреБыл период, когда Валерий Гаркалин с одной съемки бежал на другую, почти не спал и параллельно успевал играть в театреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Валерий Гаркалин в одночасье проснулся знаменитым после съемок в фильме Владимира Меньшова "Ширли-Мырли". Он стал нарасхват у режиссеров. Но мало кто знает, что долгое время актер страдал от алкогольной зависимости. Когда артист перенес два инфаркта подряд, из рук смерти его вырывала любимая жена. Однако за это женщина заплатила слишком дорогую цену.

Был период, когда Валерий Гаркалин с одной съемки бежал на другую, почти не спал и параллельно успевал играть в театре. В год выходило по семь-восемь фильмов с его участием. Но однажды сердце актера не выдержало.

Первый инфаркт у Валерия случился на гастролях в Клайпеде. Он почувствовал себя плохо прямо на сцене, но не стал обращаться к врачам. Второй обширный инфаркт настиг его через 30 минут. Актер потерял сознание и находился при смерти. Врачи увезли его в реанимацию. Во время операции у Гаркалина оторвался тромб, его чудом откачали.

Все это время рядом с ним была жена Катя. Она настолько была поглощена заботой о муже, что просмотрела у себя страшную болезнь. Двойную онкологию ей диагностировали на поздних сроках. Валерию, чтобы не волновать его, она ничего не сказала. Женщина сгорела за считанные месяцы.

Известие о смерти любимой жены разбило жизнь артиста. В апреле 2015 года Валерий Гаркалин в нетрезвом виде подрался со своим соседом по подъезду. Стычка произошла во дворе дома и была заснята на видео камерами наблюдения. "Было, все было. В драке все виноваты... Мы с ним не поняли друг друга", - поделился актер в документальном фильме "Валерий Гаркалин. Грешен, каюсь...".

А ведь долгое время, почти 20 лет, артист вообще не пил. А тут сорвался, поскольку не мог справиться с горем. Валерий признается, что имел проблемы с алкоголем. "Я не пытаюсь найти какие-то оправдание. Это распущенность. Так легко жить", - честно заявил Гаркалин.

Выпивать он начал еще студентом. Спивавшийся артист позволял себе на работу приходить в нетрезвом виде, мог запросто уйти в запой во время съемок.

Жена боролась с пагубной привычкой актера, но никогда не устраивала скандалов. Но однажды женщина не выдержала. Она сообщила Валерию, что забирает дочку и уходит. Гаркалин очень любил жену. "Тогда я страшно испугался!", - вспоминает актер. Он опросил жену найти врача, который бы его закодировал.

Сейчас рядом с артистом его дочь Ника, зять и любимый внук Тимофей. Валерий обожает малыша и все свободное время проводит с мальчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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